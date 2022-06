Las lágrimas de Juan Marín al hablar de sus hijos: «Espero que podamos recuperar todo este tiempo»

Juan Marín, presidente de la Junta de Andalucía, se ha derrumbado este lunes al hablar en Espejo Público sobre sus hijos. Cuando Susana Griso, ha preguntado al candidato de Ciudadanos (Cs) por ellos, Marín no ha podido contener las lágrimas y, visiblemente emocionado, ha mostrado su deseo de poder «recuperar el tiempo».

«Ya era hora», señalaba Marín cuando era preguntado por recuperar el tiempo con ellos, toda vez que considera que han sido «demasiadas horas» arrebatadas a la familia. «Son buenos chavales y ya es hora de volver a casa», ha asegurado quien ha sido vicepresidente de la Junta de Andalucía durante esta última legislatura. «Espero» poder ganar en calidad de vida y que «podamos recuperar todo este tiempo», ha concluido al respecto Marín.

Marín se ha mostrado, ya hablando estrictamente de política, «con la cabeza alta y diciendo lo que piensa». Marín ha dimitido porque «creo que es lo que hay que hacer cuando los resultados no acompañan, alguien tiene que asumir las responsabilidades y yo he sido el candidato».

«Sé que Juanma Moreno confía mucho en mí, igual que yo en él, pero si mi partido no está en el Gobierno yo no voy a estar, yo le debo lealtad a mi partido», aseguraba Marín en la entrevista.

Explicaciones

En otra entrevista con Europa Press Televisión, ha reconocido que «no encuentro una explicación lógica» al resultado de Ciudadanos, que ha acabado siendo una fuerza extraparlamentaria de ser el tercer partido en la Asamblea Legislativa andaluza con 21 escaños, tras considerar que «todo el mundo está contento con el trabajo que hemos hecho, así te lo dicen, pero a la hora de votar se ha concentrado mucho en el PP». «Es un resultado muy duro de encajar», ha remachado su argumentación.

«Nuestros votantes, simpatizantes ha cambiado su voto, no le encuentro otra explicación», ha dicho Marín, quien se ha declarado «feliz y orgulloso del trabajo que hemos hecho».

En su análisis de los resultados, Marín ha apuntado igualmente que «el PSOE y la izquierda se han desinflado, no han luchado por esta campaña». Sobre su futuro a partir de la dimisión de sus cargos en Ciudadanos, entre ellos, el de coordinador en Andalucía, y su posible entrada como consejero en un gobierno monocolor de Juanma Moreno, Marín ha asegurado que «él si me lo ha planteado» para esgrimir que su respuesta ha sido que «si mi partido no estaba no iba a estar».

«Deseo que a Andalucía le vaya bien, espero que Juanma y su equipo sigan haciendo este trabajo, disfrutando de esa Andalucía que estábamos soñando hace tiempo», ha afirmado sobre el futuro de la Comunidad Autónoma.