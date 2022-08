Estos son los seis altos cargos de Cs que rescata Moreno para su nueva Junta de Andalucía

El presidente andaluz Juanma Moreno ha pescado en el río revuelto de Ciudadanos (Cs) para apuntalar su nuevo Ejecutivo de cara a esta XII legislatura. El Consejo de Gobierno de la Junta completaba este jueves el organigrama de las 13 consejerías con seis altos cargos del partido naranja entre los 58 nombramientos. Todos ellos trabajaron en carteras vinculadas a Cs en el pasado mandato.

Así, José Agustín González Romo, hasta ahora secretario general de Empleo, pasa a la Dirección general de Consumo, adscrita a la Consejería de Salud. Pablo Cortés Achedad, antes en la Consejería de Economía de Rogelio Velasco, desembarca en la Secretaría general de Investigación e Innovación. José María Arrabal Sedano continúa como secretario general para el Deporte y Antonio Morilla Frías hace lo propio en la Secretaría general técnica de la Consejería de Justicia.

Asimismo, el magistrado de la Audiencia de Granada Francisco Ontiveros sigue vinculado a la Junta como director general de Justicia Juvenil y Cooperación. Por último, la exjugadora internacional de baloncesto Isabel Sánchez Fernández continuará en la Dirección general de Eventos e Instalaciones Deportivas.

Al respecto, desde Cs han pedido este viernes que los rescatados por el Gobierno andaluz del PP-A se den de baja de la formación. El portavoz naranja en la Diputación de Jaén, Ildefonso Ruiz, ha señalado que, «por coherencia» y «ética», deben pasar a ser independientes o integrarse como afiliados al Partido Popular. «Tetas y sopas no puede ser», ha manifestado en sus redes sociales.

Perfiles profesionales

José Agustín González Romo, dirección general de Consumo (Consejería de Salud y Consumo). Nacido en Sevilla (1974), es licenciado en Derecho por la Universidad de Jaén y pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social desde 2003. Hasta ahora ha sido secretario general de Empleo y Trabajo Autónomo en la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. También fue consejero de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en Rabat (Marruecos) y director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Jaén, vocal asesor en la Secretaría de Estado de Seguridad Social y subdirector provincial de Jubilación, Supervivencia y Convenios Internacionales en la Dirección Provincial del Instituto de Seguridad Social en Jaén, entre otros cargos directivos públicos. Posee diversos cursos en materia de Derecho, Trabajo y sistemas de Seguridad Social de la Unión Europea, además de la Cátedra Jean Monet de Derecho Comunitario por la Universidad de Jaén.

Pablo Cortés Achedad, secretario general de Investigación e Innovación (Consejería de Universidad, Investigación e Innovación). Nacido en Algeciras (1972) es catedrático de la Universidad de Sevilla (US) y doctor de la Hispalense en Ingeniería de Organización Industrial y Gestión de Empresas. Está adscrito al Departamento de Organización Industrial y Gestión de Empresas II de la US y cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito de la investigación, la innovación y la transferencia de tecnología. Desde septiembre de 2020 y hasta la actualidad ocupaba el cargo de secretario general de Empresa, Innovación y Emprendimiento de la anterior Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidad. Previamente, desde 2019, ostentaba el puesto de director general de Investigación y Transferencia del Conocimiento en este mismo departamento de la Junta de Andalucía. Ha dirigido numerosos proyectos del Plan Estatal de Investigación Científica, así como proyectos de financiación europea de sus programas marco y Horizonte 2020. Ha sido evaluador y revisor de diferentes programas de I+D+I para la Comisión Europea y la Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME). Ha sido director de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Sevilla (2009-2012), director gerente de la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía (AICIA) en el periodo de 2012 a 2017, y secretario de la Asociación para el Desarrollo de la Ingeniería de Organización Adingor (2007-2010).

José María Arrabal Sedano, secretario general para el Deporte (Consejería de Turismo, Cultura y Deporte). Nacido en Málaga (1975), es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (Administración de Empresas) por la Universidad de Málaga (UMA), diploma de Alta Dirección en el Instituto Internacional San Telmo, máster en Marketing por el Instituto Superior de Marketing de Barcelona, diploma de Curso de Liderazgo Estratégico por la Universidad de Harvard (Cambridge, Massachusetts) y diploma de Marketing Digital en línea por Columbia Business School-Instituto Emérito de Gestión. Comenzó su trayectoria profesional como entrenador de baloncesto en el Club Maristas de Málaga y, hasta su incorporación a la Consejería de Educación y Deporte, desarrollaba su labor profesional como jefe de Desarrollo de Negocios en Oriente Medio y África del Norte para LaLiga. Ha trabajado, además, en clubes como el Real Madrid (jefe de marketing en la sección de Baloncesto y en la de Desarrollo Internacional) y el Málaga CF (director de Desarrollo y Unidad de Negocio). Durante dos años fue responsable de marketing de la NBA en España y Portugal.

Antonio Morilla Frías, secretario general técnico (Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública). Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla, ingresó por oposición en el Cuerpo Superior de Administradores Gestión Financiera en 2003. En la pasada legislatura ya fue secretario general técnico de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. En julio de 2001 comenzó a trabajar en la Delegación Provincial de Economía y Hacienda de Sevilla. Ha desempeñado las responsabilidades de la Gerencia de la Universidad de Huelva, jefe de Servicio de Ordenación de Pagos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), jefe de Gabinete de Cuentas Económicas y jefe de Servicio de Coordinación Contable de la Intervención General. Posee un máster en Hacienda Pública y Análisis Económico por el Instituto de Estudios Fiscales, diploma en Estudios Avanzados del programa de doctorado ‘Economía Pública’ del Departamento de Economía Aplicada VI de la Universidad Complutense de Madrid, y colabora como coordinador y profesor en el Máster Propio en Contabilidad y Control Financiero de las Administraciones Públicas de la UNIA.

Francisco Ontiveros Rodríguez, director general de Justicia Juvenil y Cooperación (Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública). Natural de Huelva (1974), es magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada, especializada en violencia de género. Hasta ahora era director general de Justicia Juvenil y Cooperación y en los últimos 20 años ha desempeñado labores como juez en Osuna (Sevilla) y en Álava en Violencia contra la Mujer y mediación. En Málaga, como juez de lo Penal se ha centrado en violencia de género, víctimas y menores. A lo largo de su carrera ha sido ponente y director de diversos cursos formativos organizados por instituciones y organismos públicos, así como colegios profesionales, fundamentalmente en materia penal y ejecución penal.

Isabel Sánchez Fernández, directora general de Eventos e Instalaciones Deportivas (Consejería de Turismo, Cultura y Deporte). Nacida en Sevilla (1976), es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela, es máster en Gestión y Administración de Empresas Deportivas, tiene el Curso Superior de Entrenadores y es profesora asociada en el Centro Universitario San Isidoro (Adscrito a la Universidad Pablo Olavide). Fue jugadora profesional de baloncesto (1997-2013), siendo 92 veces internacional con la Selección Española de Baloncesto, medalla de plata en el Europeo de Italia (2007), bronce en el Europeo de Letonia (2009), bronce en los Juegos del Mediterráneo (2001), campeona de la Euroliga (2011), de la Supercopa de Europa (2011-2012), de tres Ligas de España (2002-03, 2010-11 y 2012-13), de la Copa de la Reina (2012), de cuatro Supercopas de España (2010, 2011, 2012 y 2013) y de Liga francesa (2004-05). Tiene la Medalla de oro y brillantes de la Federación Andaluza de Baloncesto, la Medalla de bronce al Mérito Deportivo, la Medalla de oro de la Ciudad de Sevilla y la Distinción de Honor en el Club Náutico de Sevilla. Además, ha sido reconocida como Mejor Deportista Andaluza por la Junta de Andalucía.