Una manifestante del 8M: «A mi hija la violó su padre 9 años y por Montero tendría rebaja de pena»

Una de las verdaderas feministas que se manifestaron este miércoles, 8 de marzo, por el Día de la Mujer en Sevilla en contra de la ministra de Igualdad, Irene Montero, relató a OKDIARIO Andalucía su trágica historia, que pasa porque su ex marido violó durante nueve años a su hija y, si fuera por la Ley Montero, podría pedir una rebaja de condena. Sin embargo, según cuenta la manifestante, este hombre está en ‘busca y captura’ por la Interpol y, por tanto, no puede hacerlo.

«Pedimos la dimisión de la ministra Irene Montero. Por supuesto. Está claro», comienza explicando esta mujer, a quien acto seguido le preguntamos por la Ley Montero. «¿La Ley Montero? ¿La del ‘sí es sí’? Mira, eso es de vergüenza. ¿Cuántos violadores están ya en la calle? Mi hija fue violada durante nueve años por su padre, y porque está en busca y captura por la Interpol, que si no ya habría pedido una rebaja de condena de dos años. A eso no hay derecho, es una vergüenza. Lo que está haciendo es poner en peligro a las mujeres. Estamos en peligro. Cada vez hay menos violadores en la cárcel. Y a eso no hay derecho», exclama visiblemente afectada.

Manifestación de Podemos

Y es que cabe recordar que muchos de los asistentes a la manifestación de Podemos en Sevilla por el 8M se han mostrado en este Día Internacional de la Mujer «totalmente a favor» de la ley del sólo sí es sí impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero y que ha beneficiado ya a 731 agresores y abusadores sexuales.

«La ley es estupenda, aunque excarcele a violadores. Nos va a defender mucho mejor que la ley anterior. Los violadores van a terminar saliendo, un mes antes o un mes después. Cuando nos pasen cosas esta ley nos va a defender, con la otra era imposible. Estoy totalmente a favor de esta ley», ha defendido una de las mujeres presentes en la convocatoria.

El reportero de OKDIARIO Andalucía que ha acudido a la manifestación ha sido increpado por parte de los numerosos asistentes a la cita, que le han proferido insultos tales como «basura» o «mierda» por el mero hecho de hacer su trabajo.