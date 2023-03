Al alcalde socialista de Sevilla, Antonio Muñoz, no ha parecido agradarle en exceso que OKDIARIO Andalucía le pregunte por el Tito Berni y el ‘Caso Mediador’. Tras cuestionarle un reportero de este periódico al respecto, la mirada de odio del alcalde lo dice todo; espera unos segundos, y responde absolutamente lo que él quiere: «La manifestación de la igualdad está resultando muy potente y muy satisfactoria».

Tras su evasiva a hablar del ‘Caso Mediador’, le insistimos con que sí que guarda relación el Día de la Mujer con el uso de mujeres que hacen varios diputados socialistas, entre ellos el Tito Berni. «Hoy no toca, no toca», responde antes de lanzar otra mirada de poco agrado al reportero.

Tras ello, su responsable de prensa asegura que no va a hacer declaraciones porque «hoy está acompañando al movimiento feminista». «Buenas formas para no hablar (del ‘Caso Mediador’)», le decimos. «No hemos puesto atención a medios por tener un poco de respeto», asegura la responsable de prensa del alcalde socialista de Sevilla, que concluye: «Es que si hablamos las asociaciones nos cortan el cuello». Seguro que es por las asociaciones y no por la vergüenza por lo que Antonio Muñoz se niega a hablar de un asunto tan grave como es el del Tito Berni y los demás diputados que se iban de prostitutas el mismo día que abogaban en el Congreso por «abolir la prostitución».

Cabe destacar, además, que en Sevilla se han producido dos manifestaciones: la convocada por Podemos a las 18:30, en la Torre Pelli, y la convocada por el PSOE y sindicatos como CCOO y UGT, en Plaza Nueva a las 19:30 de este miércoles, 8 de marzo, Día de la Mujer. Una división que, además, se ha plasmado en esta segunda convocatoria, en la que cientos de feministas han clamado contra la «misógina» Irene Montero y su Ley del ‘sólo sí es sí’.