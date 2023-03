La feminista contra la Ley Trans que ha retratado a Montero: «Irene, define qué es una mujer»

Un grupo de jóvenes críticas con la Ley Trans -que ha sido aprobada recientemente- ha boicoteado este miércoles el acto organizado por el Ministerio de Igualdad con motivo del 8M. «El feminismo no está dividido, está parasitado», han clamado, entre gritos de «¡fuera, fuera!», dirigidos a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Una de las chicas ha preguntado directamente a la ministra «qué es una mujer», en alusión a las críticas de las organizaciones feministas por esta ley, que permite el cambio de sexo en el registro sin más requisito que la mera voluntad del interesado.

No es la primera vez que Montero se ve interrumpida en uno de sus actos. Hace apenas unos días, escuchó las mismas críticas en otra cita con mujeres organizada por el Ministerio, el Encuentro Internacional Feminista. La ministra fue increpada por una joven que le recordó que «ser mujer no es un sentimiento».

La Ley Trans ha provocado las críticas de varias asociaciones feministas, que consideran que supone una discriminación contra la mujer y anula sus logros históricos. La norma permite el libre cambio de sexo en el registro, sin necesidad de aportar informes médicos ni someterse a un tratamiento hormonal durante al menos dos años, como se exigía hasta ahora. El cambio puede solicitarse a partir de los 12 años. Hasta los 14, los menores tendrán que contar con autorización judicial; entre los 14 y los 16, deberán estar asistidos por sus progenitores, y a partir de los 16 la modificación registral será completamente libre.

Montero ha respondido que «lo importante es que sepamos que las mujeres por el hecho de ser mujeres tenemos más riesgo de sufrir violencia y pobreza» y ha criticado que se considere que «no hay mujeres que tengan pene, es decir, que las mujeres trans no son mujeres». «Esto es un espacio seguro, donde no se dice que las mujeres trans no son mujeres», ha censurado la ministra.

La joven ha rebatido a Montero, reprochándole que no hubiese respondido a su pregunta de «qué es una mujer». «Hemos nacido con una realidad biológica que vosotras negáis», ha aseverado. Finalmente, ha emplazado a la ministra a «debatir» con las asociaciones feministas críticas con su Ley Trans.

Sin argumentos, Montero ha insistido en que «decir que una mujer trans no es una mujer es posicionarse en contra de los derechos más fundamentales». «Lo que amenaza a las mujeres es la falta de educación sexual, las mujeres, los agresores sexuales», ha concluido, sin aludir la Ley del sólo sí es sí, que ha permitido ya que más de 700 de estos delincuentes hayan visto reducida su condena.

El Ministerio de Igualdad ha organizado este miércoles su propio acto con motivo del Día Internacional de la Mujer, bajo el lema Ahora que ya nos veis, este 8M hablemos, y centrado en la educación sexual.

El Gobierno ha celebrado el 8M completamente dividido y sólo un día después de que se votase en el Congreso la reforma de la Ley del sólo sí es sí presentada por el PSOE. La iniciativa, a la que se ha opuesto Podemos, ha fracturado el Ejecutivo. Por primera vez, Pedro Sánchez no ha asistido al acto institucional organizado por Igualdad y ha participado por su cuenta en un encuentro con mujeres directivas en La Moncloa.