Toque de corneta en el Partido Socialista ante las malas previsiones electorales en Andalucía. Pedro Sánchez ha obligado a los barones del partido a viajar hasta el sur este domingo para arropar a Juan Espadas. Tras advertir el pasado lunes ante la Ejecutiva de que no todo el mundo se estaba movilizando para ayudar al candidato del PSOE, este domingo los barones del partido protagonizarán un acto en Córdoba. Y hay malestar entre los presidentes autonómicos socialistas por este acto «forzado» por Ferraz. La mayoría de los líderes regionales del partido no tenían intención de tener un papel activo en la carrera hacia las urnas del 19 de junio, como sí ocurrió en los últimos comicios en Castilla y León.

En Córdoba, junto a Espadas, estarán todos menos los presidentes de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, y la de Navarra, María Chivite. Ambos han alegado problemas de agenda para excusar su participación en el mitin. Aunque en el caso de Page, apuntan fuentes de su entorno, se suma el poco interés en ser parte de la estrategia de Espadas. En un acto inédito en una campaña autonómica, Adrián Barbón (Asturias), Concha Andreu (La Rioja), Francina Armengol (Baleares), Guillermo Fernández Vara (Extremadura), Ximo Puig (Comunidad Valenciana) y Ángel Víctor Torres (Canarias) intervendrán junto al candidato del PSOE a la Junta de Andalucía.

Ferraz, por orden del presidente Sánchez, ha organizado un acto con todo el poder territorial para poner en valor «el respaldo» que tiene el Partido Socialista en diferentes autonomías. Pero a los protagonistas no les acaba de convencer. Más allá de Page y Chivite, que han optado por no acudir a la llamada de la Ejecutiva Federal, otros como el valenciano Ximo Puig, lamentan que se enteraran de que iban a estar en Córdoba «una vez ya anunciado» el acto. Hay malestar entre los barones por la actitud de Ferraz. En unas elecciones como las de Andalucía no es habitual un acto de estas características. Generalmente, los barones, acompañan por separado al candidato en algunos actos puntuales. En esta ocasión no ha sido así. Los compañeros de Espadas, hasta que se han visto obligados, también le dieron la espalda, como varios ex dirigentes del partido.

En las autonomías no está gustando la implicación de la dirección de Sánchez sobre la campaña que ha diseñado Espadas desde el territorio. Algunos de ellos, en conversación con este periódico, señalan que «con el objetivo de salvar al Gobierno se está llevando una estrategia que poco ayuda al candidato». Todos los sondeos que manejan los dirigentes del Partido Socialista sitúan a Juan Espadas por debajo de los treinta escaños. Una cifra de representantes inferior a la que, hace tres años y medio, logró la expresidenta Susana Díaz. Y que acabó con su carrera política en Andalucía. En Ferraz hay miedo a que los susanistas se levanten contra la Ejecutiva Federal -que impuso al candidato en las primarias y ha tutelado todo el proceso hacia las urnas-.