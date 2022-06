Juan Espadas está cada día más solo. Al candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Andalucía, que según todas las encuestas no tiene posibilidad alguna de llegar al Palacio de San Telmo, no le arropan ni en su propio partido. En la mayoría de carteles de los actos electorales Espadas aparece como actor principal protagonista único. Sólo en tres le acompañará Pedro Sánchez y en algún otro alguno de los ministros -que mayoritariamente tendrán actos en solitario-.

Con quien no podrá contar el ex alcalde de Sevilla es con los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Felipe González, José Antonio Griñán, Manuel Chaves y Susana Díaz. Ninguno de ellos, como sí han hecho en otras campañas andaluzas y de otras comunidades, pedirá el voto públicamente por Espadas a los electores. De ese viejo PSOE tampoco otro histórico como el andaluz Alfonso Guerra hará campaña por el presidenciable socialista. Algunos de ellos, en conversación con este periódico, apuntan a «que no es necesario que nos involucremos».

Tras comprobar que una parte importante de los tradicionales votantes socialistas andaluces optan por la gestión y moderación del PP de Juanma Moreno, que según todas las encuestas rozaría la mayoría absoluta gracias a la fuga de votos del PSOE, Espadas tiene que lidiar también con los rechazos internos dentro de su organización a la campaña que están haciendo los socialistas en Andalucía. Sin director, ya que nadie se quiso poner al frente, tal como explicó este diario, las decisiones se toman de forma colegiada y sin un experto que fije la estrategia electoral. Esto, apuntan algunos dirigentes históricos del partido, «nos está llevando hacia el precipicio».

Lamentan que «no estamos haciendo una campaña ordenada, sólo nos centramos en Vox y cuando nuestro principal rival que es el PP». Y culpan de ello mayoritariamente a Ferraz. Por eso, prácticamente, nadie se atreve a apoyar públicamente a un candidato que saben que no va a ganar. Y qué, además, posiblemente baje de la barrera psicológica de los 30 escaños. Si eso ocurre, apuntan fuentes socialistas, el presidente «le enseñará la puerta de salida». Cabe recordar que Juan Espadas llegó a la Secretaría General hace poco más de un año tras ganar las primarias, impulsado por Sánchez.

Más allá de los tres actos que protagonizará con Sánchez, y alguno más con varios ministros, la mayoría de mítines de Espadas serán con candidatos de su propia lista y dirigentes territoriales del partido. También Adriana Lastra, Santos Cerdán, Javier Izquierdo, Felipe Sicilia, Héctor Gómez y Eva Granados, todos ellos cargos orgánicos de la Ejecutiva Federal, están prácticamente a diario por Andalucía para dar la cara por el PSOE. Aunque, como en el caso de los ministros, la mayoría de ellos protagonizando actos en solitario en aquellas provincias dónde la abstención y los indecisos están más fuertes.