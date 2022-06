Espadas se pica cuando Olona le recuerda el enchufe de su mujer en Faffe: «¡Ya está bien!»

Juan Espadas, candidato del PSOE de Andalucía (PSOE-A) a la Junta, se ha picado con la candidata de Vox, Macarena Olona, cuando esta le ha recordado que pertenece a la banda del ‘word perfect’, haciendo clara alusión a las declaraciones de Carmen Ibanco, mujer de Espadas, en una comisión de investigación sobre su presunto enchufe en Faffe.

«Perdona que le diga, señora Olona, cuando usted habla de tijeras y motosierras se está refiriendo a empleados públicos y a los instrumentos que sacan adelante la administración pública andaluza. Yo le pido respeto», decía Espadas, a lo que Olona le decía: «La banda del word perfect».

«Diga algo de la banda del word perfect», insistía Olona, logrando irritar a un Juan Espadas que espetaba: «¡Señora Olona, ya está bien!». «Le pido respeto en este caso para las personas que nos están viendo, que no quieren un espectáculo sino un debate», se defendía Espadas, que en ningún momento ha pedido ni siquiera disculpas por los, al menos, 680 millones de euros malversados por la Junta socialista de Andalucía.

Carmen Ibanco

Ángela Mulas, portavoz adjunta de Vox Andalucía, ponía en septiembre del año pasado contra las cuerdas a Carmen Ibanco, mujer de Juan Espadas (líder del PSOE-A), en la comisión que investigaba su presunto enchufe en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). Ibanco demostraba ni siquiera saber qué hacía en su puesto de trabajo con una frase para la historia, la del «word perfect».

«¿Cómo es posible que a usted la contraten el 1 de febrero de 2007 cuando en la oferta pública pone que la fecha límite para depositar las solicitudes era hasta el 22 de febrero? ¿Qué pasa con todos esos andaluces que quisieron acceder a esa solicitud pública desde el 1 de febrero hasta el 22 de febrero?», cuestionaba Mulas, a lo que Ibanco respondió: «No entiendo. Yo contesté al anuncio tal cual me indicaba. A eso no voy a responder porque no tengo nada que responder».

Pero Mulas continuaba: «El trabajo diario, ¿me lo puede describir? ¿o no quiere describirlo? ¿Usted puede describir en qué consistía su trabajo cuando se sentaba delante del ordenador?». «Yo, cuando voy a mi trabajo, me siento en mi ordenador, veo mi correo electrónico, y voy haciendo el trabajo que tengo que ir haciendo dependiendo del proyecto al que esté asignada en ese momento», espetaba Ibanco.

«Pero, ¿en qué consisten esos proyectos? ¿De qué manera trabajaba usted? Es que, como tenemos la idea de que los trabajadores de la Faffe trabajaban de aquella manera, me gustaría saber en qué consistía su trabajo», insistía Mulas, a lo que Ibanco se hizo la ofendida: «No voy a permitir que me falte usted al respeto».

«No. Yo no le estoy faltando al respeto. Esto es público y notorios. Es más, cuando usted dice que no sabe por qué ha venido aquí, es porque hay muchas dudas sobre su trabajo concreto», matizaba Mulas, a lo que Ibanco respondía que «no voy a contestar».

Pero lo mejor, y más histórico, vino con la siguiente pregunta de Mulas: «¿Qué programa informático utilizaba usted?». «Yo usaba el ordenador como cualquier trabajador. Utilizaba el ordenador, con el sistema operativo, el Word Perfect (¿?)», finaliza. La pregunta: ¿Qué diantres es el Word Perfect?