Macarena Olona, candidata de Vox a presidir la Junta de Andalucía, ha mantenido el discurso agresivo y directo que todos esperaban. Además, han sido constantes sus ataques a Juanma Moreno, candidato del PP, a quien ha echado en cara su discurso «triunfalista». Cabe destacar que ha tenido varios rifirrafes con otros candidatos, sobre todo con Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía) y Juan Marín (Ciudadanos).

Olona, clara protagonista en los cruces dialécticos, ha ido subiendo el tono a medida que ha ido avanzando el debate. Cuando la izquierda ha señalado e insultado a Vox, Olona ha recordado que «nunca un homosexual ha caminado por Andalucía con tanta inseguridad como ahora, y todo por su efecto llamada de la inmigración ilegal».

«Ahora se escandalizan con lo sucedido en la final de Champions», ha continuado Olona, que ha insistido en que «no todas las costumbres son respetables». «En mi casa, en Andalucía, se tienen que cumplir mis leyes. Hay culturas incompatibles con nuestro estado de Derecho», ha esgrimido Olona, que considera que la izquierda «perjudica especialmente a los inmigrantes legales». «Señor Espadas, ¿celebraría el 8M en Saint Denis?», ha preguntado al candidato socialista.

Rifirrafe con Teresa Rodríguez

«Olona, usted ha andado poco por las calles de Andalucía», «ustedes se enfrentan a los más débiles» o «tiene prejuicios racistas», son algunas de las frases lanzadas por la candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, a Vox. Ante ello, Olona ha espetado en varias ocasiones: «Me está insultando».

«Son ustedes la derecha cobarde. Vox es el brazo político del terrorismo machista», ha continuado Teresa Rodríguez, a lo que Olona ha terminado respondiendo: «El hombre no viola, viola un violador. El hombre no mata, mata un asesino. El hombre no maltrata, maltrata un maltratador. Y el hombre no humilla, humilla un cobarde. Como mujer, como madre de un hijo varón, como hija, como hermana, como política, como española y como candidata a la Presidencia de Andalucía, afirmo que la violencia no tiene género».

Macarena Olona: «¿Cómo se atreve señora Rodríguez a comparar a los emigrantes andaluces que emigraron en los 50?»

«Pueden tener muy seguro que hemos levantado la bandera de igualdad entre españoles, porque ustedes con sus leyes han criminalizado al 50% de la población española, los varones. Hemos levantado la bandera de la igualdad y no vamos a arriarla. Sus insultos, señora Rodríguez, son galones en mi pecho, porque vengo aquí con hambre de prosperidad y de protección para los andaluces, y me pondré delante para protegerles», ha respondido Olona a las acusaciones de la candidata de Adelante Andalucía. «Sus insultos, señora Rodríguez, son galones en mi pecho», ha continuado Olona, que ha acusado a la izquierda de basarse «en un feminismo que todos ustedes representan y que son puro hembrismo».

«No hablen en nuestro nombre, porque el hombre es complementario, no enemigo», ha afirmado Olona, que no necesita «una manifestación para saberme igual en derechos a los hombres». «Han creado víctimas de primera y de segunda categoría», ha subrayado la candidata de Vox, que acusa a la izquierda de querer «hacer ver que una mujer con la menstruación es una persona enferma».

«¿Cómo se atreve señora Rodríguez a comparar a los emigrantes andaluces que emigraron en los 50? Ellos no iban machetazo en mano atacando a nadie», ha concluido Macarena Olona, que ha terminado recordando que «sin familias fuertes no hay sociedades fuertes».