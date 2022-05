Macarena Olona se mofa de las críticas de la izquierda: «Sí, estoy empadronada en Granada… ¿Y?»

Este viernes hemos amanecido con la noticia del empadronamiento en Salobreña (Granada) el pasado noviembre de la candidata de Vox a la Junta, Macarena Olona, en un inmueble propiedad del líder de Vox en la provincia, Manuel Martín.

Este trámite resulta indispensable para cualquier candidato ya que, tal y como estipula la Ley, el aspirante que opte a la presidencia del Gobierno andaluz debe tener derecho a voto en la comunidad.

Olona se ha mostrado sorprendida por la repercusión de su empadronamiento en la provincia granadina y ha difundido en sus redes sociales un vídeo en el que responde a las críticas recibidas por la izquierda. «Ya tenemos el supertitular del día: Macarena Olona, candidata a la Presidencia de Andalucía, está empadronada en Granada. ¿Y?», se pregunta la todavía diputada en el Congreso.

«Me empadroné en el País Vasco cuando estuve sirviendo allí durante cinco años como abogado del Estado», explica Olona. «Me empadroné en Madrid cuando luego pasé a prestar servicios en Madrid como abogado del Estado y como diputada nacional», prosigue, antes de concluir con un mensaje a sus detractores: «Candidata a la Presidencia de Andalucía, ¡entregada en cuerpo y alma!».

🔴 URGENTE ¡Ya tenemos el súper titular del día! 🤣 Mi comunicado oficial… 👇 https://t.co/PocQyuvkT8 pic.twitter.com/F7hoQpbwrO — Macarena Olona (@Macarena_Olona) May 13, 2022

Asimismo, y en declaraciones a los periodistas con motivo de su asistencia a la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera (Cádiz), Olona ha optado por no valorar los detalles de dicha información, aunque sí ha recordado que ella es diputada por Granada en el Congreso, elegida en dos ocasiones. «Si yo digo que estoy entregada a Andalucía en cuerpo y alma, a veces tengo la sensación de que todavía no me están creyendo», ha señalado.

La secretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados ha mostrado su extrañeza por el «revuelo» causado en relación a su empadronamiento y ha criticado que desde la «izquierda y la derecha» se esté apelando al «miedo a Vox».