El miedo de la izquierda radical a decir determinadas cosas como «España» o «Navidad» ha llevado al alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, a hacer nuevamente el ridículo felicitando la Semana Santa sin decir «Semana Santa» y refiriéndose a ella como una «expresión popular y cultural».

«Hoy es un día muy especial en Cádiz porque vuelve a la calle una de las expresiones populares y culturales más propias de nuestra tierra. Más allá de lo que signifique para cada uno el día de hoy, sin duda es una jornada de reencuentros y de volver a sentirnos», ha señalado el alcalde gaditano en redes sociales.

Las críticas, como no podía ser de otra manera, no se han hecho esperar. «Señor alcalde, igual que deseas feliz carnaval, poner semana santa no cuesta nada, que no es un telegrama», respondía un usuario. «Es un acto de fe católica . Los ciudadanos y ciudadanas católicas hacen estación de penitencia, acompañan a sus titulares con fervor católico. La mayor muestra de cariño a Dios y Su Madre», expresa otro.

Y es que es ridícula la forma que tienen algunos dirigentes progresistas de felicitar la Navidad, la Semana Santa o el Día de la Hispanidad. No es la primera vez, ni será la última, que uno de estos políticos se las ven y se las desean para felicitar algo que muchos de sus seguidores -e incluso ellos mismos- celebran sin decir qué es lo que se está celebrando.

Ni siquiera después de dos años sin Semana Santa ha podido el alcalde de Cádiz ‘rebajarse’ a pronunciar dos palabras que tanto significado tienen en esa tierra que dice amar: «Semana Santa».