Juanma Moreno: «Si gano, me presentaré a la investidura y que Vox y PSOE decidan qué hacen»

A menos de 48 horas de que se abran los colegios electorales andaluces, el candidato del PP a la reelección a la presidencia de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, recibe a OKDIARIO para conceder la última entrevista de la campaña electoral. “Ni sé las entrevistas que llevo ya, es una locura”, bromea. El líder de los populares andaluces y su equipo se muestran prudentes a la hora de vaticinar qué ocurrirá el domingo cuando se cierren las urnas y empiece el recuento de votos, “tenemos muy buenas sensaciones, pero hay circunstancias como la abstención que pueden, en función de cómo se mueva, decidir unos cuantos escaños arriba o abajo”.

Moreno está convencido de que los ciudadanos confían cada vez más en liderazgos personales, capaces de trascender a las diferentes realidades sociológicas o políticas, por eso no ha permitido interferencias en clave nacional y ha buscado una campaña “a la andaluza y ordenada”. “Quiero ser el alcalde de Andalucía”, concluye. En la sede del Partido Popular de la capital hispalense el calor es sofocante y, más allá de la anécdota, el asunto de la meteorología preocupa lo suficiente como para que los populares hayan querido recordar a los andaluces que “días de playa hay muchos, pero para consolidar el cambio político en Andalucía sólo hay uno”. Son conscientes de que la holgada ventaja que les otorgan las encuestas y las ganas de playa son su peor enemigo.

PREGUNTA.- Don Juanma Moreno, candidato a la reelección de la presidencia de la Junta de Andalucía. Muchas gracias por recibir a OKDIARIO hoy, a escasas horas del final de la campaña. ¿Qué sensaciones tiene?

RESPUESTA.- Tengo sensaciones positivas y optimistas por lo que he visto en la calle estos días, independientemente de las encuestas. Lo que he visto me dice que hay una mayoría de la población andaluza que valora lo que hemos hecho durante estos tres años y medio. Pero bueno, no lo vamos a saber hasta el domingo y, aunque tenga sensación positiva, al mismo tiempo tengo el temor de que mucha gente se vaya a la playa y se relaje por las encuestas y muchos electores no lleguen a votar.

P.- ¿Usted qué cree que se va a hacer más, un Feijóo, un Ayuso o un Mañueco?

R.- Yo voy a hacer un Juanma Moreno y un Juanma Moreno ¿qué es? Al estilo andaluz. El modelo andaluz es un modelo de serenidad, un modelo de sensatez y un modelo de gestión donde cabe todo el mundo. Eso es lo que hemos intentado hacer en Andalucía. Cada comunidad tiene una idiosincrasia y una realidad socioeconómica distinta y, por lo tanto, tenemos que adaptarnos al ámbito donde desarrollamos nuestra acción política. A Andalucía le ha sentado bien ese estilo andaluz.

P.- Todas las encuestas apuntan a una mayoría amplia, pero no absoluta. ¿Descartamos la mayoría absoluta?

R.- Una mayoría absoluta yo la veo muy improbable porque estamos en un espacio muy fraccionado. La mayoría absoluta es muy, muy difícil y muy improbable. Sólo se podría traducir si hubiera un amplio trasvase de voto de Vox y, especialmente, del PSOE, hacia el PP.

P.- Ahora ya el debate político está en el día después ¿qué va a pasar? Usted empezó un poco fuerte la campaña, dijo que no descartaba una repetición electoral. Creo que poco a poco ha ido matizando sus palabras, ¿ahora está en ese escenario?

R.- No, no es matizarlas. Es simplemente que yo no disuelvo el Parlamento. El Parlamento se disuelve automáticamente en el momento en que haya un debate de investidura. Cuando se convoca son 60 días, si en esos 60 días no hay acuerdo por parte de ninguna fuerza política, ni hay la posibilidad de que se permita la investidura, automáticamente se disuelve el Parlamento. Lo dice nuestro Estatuto de Autonomía, por lo tanto, no soy yo. Yo considero que una repetición de elecciones sería un fracaso para las fuerzas políticas que no hemos sido capaces de entendernos y, además generaría un desgaste para algunas fuerzas políticas, para los ciudadanos y un gasto económico. No es nada recomendable una repetición electoral. Ahora, esto es como todo, yo me presentaré si soy el preferido de los ciudadanos de Andalucía, que lo tienen que decidir el 19 de junio, yo me presento a la investidura y después las demás fuerzas políticas tendrán que reflexionar sobre qué hacen.

Olona y Vox

P.- ¿Qué opinión tiene usted de Macarena Olona?

R.- Tengo poca opinión en el sentido personal porque no he tenido roce con ella. No la he tratado más allá de algunos minutos previos de cortesía antes de un debate. Por lo tanto, es que no la conozco.

P.- ¿La ve usted con cara de vicepresidenta?

R.- Bueno, yo creo que nadie tiene cara de nada. Al final uno tiene actitudes. Yo tengo la ilusión de que haya un vicepresidente del PP.

P.- Es verdad que ustedes comparten no todo el espacio electoral con Vox, pero sí una parte. Pero desde el punto de vista programático, ¿de qué recela usted de Vox?

R.- Recelo en una cosa fundamental, el Título VIII de la Constitución. Eso ya es clave. El Título VIII de la Constitución que organiza nuestro modelo de Estado y en el que Vox no cree. Y no solamente no cree en el autogobierno ni el Estatuto de Autonomía, sino que además no cree en las instituciones en las que se presenta, lo cual no deja de ser una incoherencia en términos políticos. ‘Yo quiero ser vicepresidente de algo en lo que no creo’. Eso, en términos de entender para el ciudadano medio y en términos de coherencia política, es extraño. Cuando uno no cree en algo, no participa de ese algo en lo que no cree. Por tanto, tanta ansiedad, tanta necesidad de entrar en un gobierno en el que no cree, en una institución en la que no cree. Ese es el principal recelo que tengo. A partir de ahí, es verdad que defendemos la unidad de España, defendemos una economía liberal, pero hay posiciones que son…Yo creo que en Vox hay una excesiva ideologización y eso hace perder la gestión. La gestión es muy importante, el ciudadano lo que quiere es que le resuelvan los problemas y que se los resuelvan lo antes posible, no si el debate es un poquito más a la izquierda o un poquito más a la derecha. Resuélvele el problema, que los problemas muchas veces no entienden de ideología.

P.- ¿Y cómo ve a las izquierdas andaluzas?

R.- Las izquierdas están en un proceso complejo de construcción. Han tenido un shock después de la pérdida del gobierno en Andalucía. El señor Espadas aspira a gobernar con siete fuerzas políticas que están en la Coalición por Andalucía, los Anticapitalistas de Teresa Rodríguez. Eso es lo que nos presenta el señor Espadas, que sería, sin duda alguna, nefasto para los intereses de Andalucía. Quieren hacer una contrarreforma de todo lo que hemos hecho. A mí me inquieta muchísimo, porque eso significaría una clarísima involución en términos sociales y económicos en Andalucía.

Sanchismo

P.- Por Andalucía ha dicho ya que no se va a abstener. El PSOE ha dicho que tampoco, aunque es verdad que en la realidad política española todo parece demasiado cambiante. ¿Pero usted cree de verdad que es factible que fuese presidente de la Junta con la abstención de las izquierdas?

R.- Vamos a ver, yo me presento. Lo único claro es que si yo tengo una mayoría, si yo tengo un diputado más que a la izquierda, yo me voy a presentar como candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía y ahí tendrán que explicar muy bien todos los grupos políticos a sus electores qué van a hacer con esa investidura. Ese es el tema. Los ciudadanos cuando hablan, hablan y no sabemos lo que van a hacer. Igual no soy yo la primera fuerza política, igual es el señor Espadas. O igual es otra fuerza política. No lo sabemos, pero si se produjese, por sentido de la responsabilidad, yo me he presentado con un programa, me he presentado con un proyecto político, me he presentado con un aval de cuatro años y me voy a volver a presentar a la investidura con el mismo aval y con mi proyecto político. Y ahora que cada uno decida qué opciones considera las más oportunas para Andalucía y que lo expliquen.

P.- Usted ha hablado antes de Juan Espadas. Ya estamos a poquitas horas de que cierre esta campaña. ¿Usted tiene la sensación de que se ha medido con Juan Espadas o con Pedro Sánchez?

R.- Evidentemente con Sánchez, no hay ningún tipo de duda. Espadas ha estado permanentemente arropado. Hemos tenido aquí una romería de ministros y ministras del Partido Socialista y Sánchez ha dirigido la campaña de Espadas y es el que ha llevado todo.

P.- De todas formas, se lo han puesto a usted muy fácil. El tema de Argelia, el pinchazo del gas, la imputación de Oltra… ¿se le ha hecho bola a Sánchez la campaña andaluza?

R.- Aquí en Andalucía hemos tenido un Partido Socialista muy fuerte y un Partido Socialista con mucha autonomía. Un partido socialista que le plantaba cara cuando había algún desvarío en el socialismo a nivel nacional. Hemos pasado de eso a una delegación del sanchismo. Ahora no existe el PSOE de Andalucía. Ahora lo que existe es un delegado de Sánchez y el señor Espadas. Y lo vemos todos los días. Espadas ha dedicado más tiempo y más energía a defender la gestión del Gobierno de España que a proponernos a los andaluces un proyecto político. Por tanto, yo me he enfrentado a Sánchez, evidentemente.

P.- Hago un paréntesis en clave nacional. ¿Qué le parece la no dimisión de la señora Oltra?

R.- Me parece sorprendente porque, precisamente, la señora Oltra, si hay algo que la ha caracterizado, ha sido pedir la dimisión en el minuto uno a cualquier dirigente, en este caso del Partido Popular, simplemente porque apareciera una información periodística. Y me llama la atención que una vez que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la ha imputado, ella diga que no se va. Con lo cual esta izquierda que se aferra tanto a los sillones, esta izquierda a la que le gusta tanto el lujo oficial, es cada día más incoherente y cada día pierde más apoyos, porque al final los ciudadanos a los que supuestamente representa se dan cuenta de que todo es fachada, que no es coherente.

P.- El PSOE de Andalucía, en dos semanas de campaña, ha sumado 21 nuevas imputaciones. En total, casi 500 imputados, 200 causas abiertas… pero al PSOE parece que no le resta esto de la corrupción.

R.- Bueno, al final hay una causa que es la pieza principal, aunque hay muchísimas causas abiertas, como bien dice usted, que es la causa de los ERE. Hemos tenido una sentencia en la propia campaña del hermano de un expresidente de la Junta de Andalucía, una sentencia de dos años de cárcel y devolver más de 8 millones de euros. Lo hemos tenido en plena campaña. Pero es verdad que la pieza de los ERE, que es la gran pieza que tenemos en Andalucía, es una pieza que llevamos 11 años y que fruto de tanto tiempo que ha pasado ha perdido su impacto. Muchos ciudadanos consideran que con el hecho de que hayan perdido el Gobierno de Andalucía ya han sido castigados.

Demasiada paciencia

P.- ¿Usted qué piensa cuando oye a Zapatero defender a Chaves y Griñán?

R.- Me sorprende muchísimo que venga a una campaña andaluza desde la ignorancia que tiene el señor Rodríguez Zapatero de lo que ha pasado en Andalucía. Es que en Andalucía han pasado muchas cosas, muy graves, no sólo los ERE, está el caso de las autoguías en la Alhambra, que es que se hacía negocio con la autoguías y se robaba dinero con las autoguías para escuchar la cultura. Es que hasta en los huevos de buitres. Hasta ahí había gente que se llevaba comisión, o sea, el nivel al que había llegado a Andalucía de descontrol, de despilfarro, de robar, desgraciadamente por parte de algunos, de irregularidades…. Yo no entiendo cómo se extrañan de haber perdido el poder. Demasiada paciencia ha tenido el pueblo de Andalucía, que le ha dado miles de oportunidades al Partido Socialista y no ha sabido aprovecharlas. Es normal, llega un punto donde ya se han cansado y le han retirado el apoyo.

P.- ¿Por dónde está creciendo el Partido Popular?

R.- El Partido Popular crece básicamente por tres zonas, una por Ciudadanos, otra por Vox y sobre todo por votantes o personas que habían votado al Partido Socialista en épocas anteriores. Ahí es donde realmente hay un porcentaje muy elevado de ciudadanos que en alguna otra ocasión han votado o han optado por otra fuerza política, especialmente por el PSOE, y que ahora consideran que este Partido Socialista no les representa o no ha hecho las cosas bien y han tomado una decisión. Lo cual creo que es muy sensato porque al final es una democracia de 50 años ya, que vamos caminando. Eso de que yo soy del Sevilla o del Betis y ya no puedo opinar sobre otro equipo… Creo que en el ámbito político no se puede hacer como en el deporte. Tú no puedes ser del PSOE o del PP, o de cualquier otra fuerza política siempre. Tienes que votar en función de tus intereses y de cómo van las cosas. Si hay alguien que lo hace bien, lo premias. Si hay alguien que lo hace mal, lo castigas y lo castigas con tu voto.

P.- ¿Aunque Ciudadanos se quedase sin grupo, le va a ofrecer usted algo a Juan Marín?

R.- Bueno, yo ahora mismo no me planteo nada, porque yo en eso soy muy ordenado. No pienso en el gobierno hasta que no tenga opción de hacer gobierno. ¿Por qué? No sé. Es una manía que tengo, pero lo hago siempre. Yo no pienso ahora mismo en el gobierno hasta que no vea lo que dicen los ciudadanos, porque es crear expectativas mentales absurdas a ti mismo, porque después resulta que los ciudadanos no te apoyan y no formas gobierno. Lo que sí puedo decir es que ha sido el único gobierno de coalición que ha funcionado bien hasta el final, que ha habido concordia, que ha habido diálogo, que ha habido serenidad, que ha habido defensa mutua de los intereses. Y creo que eso es un buen dato.

P.- En cualquier caso no lo descarta.

R.- A Andalucía no le ha ido mal con esa coalición del Partido Popular y Ciudadanos. Y es verdad que el señor Marín ha sido leal a los intereses del Gobierno de Andalucía y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero yo quiero gobernar solo. Lo vuelvo a repetir, lo valoro, lo aprecio y está muy bien. Pero prefiero tener un vicepresidente de mi partido, del Partido Popular. Prefiero tener un gobierno monocolor, lo digo con absoluta claridad.

P.- Me refería más a recuperar su figura política.

R.- Hay personas en el ámbito Ciudadanos que son muy interesantes en los segundos niveles. Y terceros. He conocido técnicos y personas de segundo o tercer nivel muy interesantes. Sería una pena desaprovecharlos.

Cansados de Sánchez

P.-Hay un cambio de ciclo en España. Parece más o menos claro, pero hay gente que piensa que lo que hay es un cambio sociológico hacia la derecha, hay un corrimiento de tierras hacia la derecha que se inicia seguramente en Cataluña. Después, con todos esos acuerdos Frankenstein, la sociedad española está cambiando, está mirando hacia la derecha, ¿usted tiene esa misma percepción?

R.- Creo que es un cansancio de los ciudadanos, que van girando. Ha habido mayorías absolutas de centroderecha, mayorías absolutas de centroizquierda. Creo que los ciudadanos se mueven en función de sus intereses, en función de cómo ven las cosas. Y ahora mismo hay una parte de ciudadanos españoles que están cansados de las políticas de Sánchez, que están cansados de las cesiones de Sánchez a partidos como Esquerra, como Bildu, que están cansados de un gobierno partido en dos, en un enfrentamiento constante, la casa de los líos… Están cansados de que las recetas económicas que proponen fracasen todas. Entonces todo ese agotamiento se nota. Y ahora, afortunadamente, hay una alternativa viable y clara que es Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular. Entonces, muchos ciudadanos se están dando cuenta que no podemos seguir por el camino que nos lleva la política de Sánchez.

El revulsivo Feijóo

P.- ¿Qué ha supuesto Feijóo para el Partido Popular?

R.- Ha sido un revulsivo. Ha sido la visualización de una alternativa a las políticas de Sánchez. Quizá por eso, muchos ciudadanos que estaban antes en el entorno de Vox o que estaban en el entorno de otra fuerza política, han visto a un señor que es ganador, que ha ganado cuatro veces con mayoría absoluta, lo cual tiene un meritazo, porque es muy complicado. Un buen gestor, un hombre con las ideas ordenadas, un hombre maduro. Y creo que esa sensación ha hecho que muchos votantes del PP hayan vuelto otra vez a la ilusión y a la esperanza que supone Alberto Núñez Feijóo.

P.- Usted ha mirado mucho a Feijóo en esta campaña. Ha sido una campaña muy a la gallega, ha habido poca afluencia de líderes regionales aquí, pocas siglas…

R.- Bueno, sentido común. Cuantos más actores o actrices hay en el escenario, más riesgo de que se cometa un error con el papel que se está interpretando, me refiero cuando es una obra de teatro. Mi hermana, que se dedica al arte escénico, cuenta la complejidad que tiene. Lo mismo pasa en la política. En la política, cuando más personas están hablando a los medios de comunicación, más riesgo de que le pase lo que le ha pasado al señor Espadas con el señor Rodríguez Zapatero. Te meten sin querer, con buena voluntad, en un lío; te meten en un debate estéril, en un debate que te saca de lo que tú quieres trasladar y eso hay que ordenarlo. Y por tanto, hemos intentado hacer una campaña en clave andaluza y una campaña ordenada. Hemos tenido la presencia de todos nuestros presidentes de comunidades autónomas. Y sobre las siglas… a diferencia del Partido Socialista, no escondemos las siglas. Aparecen en nuestros carteles y aparecen en nuestros eslóganes. Aparecen en todos lados. Siempre aparecen. Pero es verdad que hay un fenómeno que ocurre mucho a los ciudadanos en los ayuntamientos y los municipios, que votan a la persona. Yo conozco en Andalucía realidades sociológicas de centroderecha y gobierna un alcalde socialista y al revés. Y eso es lo que hemos intentado nosotros, ser el alcalde de Andalucía, intentar una política de proximidad, una política más personal, que es lo que demandan los ciudadanos.

P.- «Por encima de las trincheras ideológicas», ¿quiere decir sin dar la batalla de las ideas?

R.- No. Significa que tú tienes unos fundamentos y esos fundamentos son tus principios que no puedes renunciar a ellos. Ahora, lo que no se puede es ideologizarlo todo. Si el debate político es todo ideología, evidentemente estamos ante proyectos inviables políticamente. Cuando el Partido Socialista se escora a la izquierda de una manera clara, abandonando las políticas social-liberales, socialdemócratas, abandonando el centroizquierda, a España le va mal, como estamos viendo. Quien manda son los polos y lo mismo le puede pasar al Partido Popular. El Partido Popular no puede abandonar nunca al centro, abandonar a las clases medias, abandonar a las clases medias urbanas, a los liberales, a los social-liberales, todas esas sensibilidades que tenemos en ese ámbito. Si lo hiciéramos, sería malo para España. Un proyecto como el nuestro es un proyecto de bases sociales amplias. ¿Qué significa eso? Es como cuando a mí me dicen usted es muy educado. Ser educado no significa que no tengas determinación. Tienes toda la fortaleza y la determinación. Pero las formas las puedes cuidar mucho. Pues, lo mismo pasa con esto.

Menos impuestos

P.- En materia económica, déficit, deuda, prima de riesgo, hombres de negro. Volvemos un poco al 2008 o nos suena un poquito al 2008. ¿A usted le preocupa? ¿Cómo ve la situación económica?

R.- Muy mala. Yo la veo muy mala por dos razones. Una, porque veo un gobierno sobrepasado, un gobierno que está KO con la inflación y lo estamos viendo como ha sido un fracaso tras fracaso. Primero los 20 céntimos en los hidrocarburos, que hemos visto que ha sido un error, que incluso vamos a llegar a los 3 euros el litro de gasoil, lo cual es un disparate colosal para la economía y el consumo. Y estamos viendo en el Pacto Ibérico, cuando se ha topado también la electricidad, que llevamos tres días consecutivos subiendo la electricidad, con lo cual ha sido una medida inútil, una medida que ha generado una frustración a los ciudadanos. El problema es que tenemos un gobierno que no tiene una hoja de ruta económica, no sabe qué hacer con la economía y lo único que está haciendo es endeudar al país. Su única manera es una huida hacia adelante. ¿Y cuál es la huida hacia adelante? Endeudar al país a razón de 200 millones de euros al día. Voy endeudando al país y voy cubriendo mis necesidades políticas, pero esa deuda hay que pagarla y la vamos a pagar muy cara. Por tanto, soy muy pesimista con la actual fórmula económica que está actuando el Gobierno.

P.- El Banco Central Europeo ha empezado a articular un mecanismo de rescate de las primas de riesgo. ¿Usted teme que se alteren sus planes económicos?

R.- Nosotros lo que queremos es proteger en el ámbito de nuestra responsabilidad a los ciudadanos de Andalucía, que es hasta donde podemos. Y vamos a intentar protegerlos en términos económicos, igual que hicimos en la pandemia. ¿Cómo los vamos a proteger? Es verdad que no tenemos los instrumentos que tiene el Estado, no podemos bajar el IVA, que habría que hacerlo a los hidrocarburos, a la electricidad. El Estado está recaudando un dineral. Oiga, déjele el dinero a los ciudadanos para que incentiven el consumo y quite el coste tan elevado que está teniendo la energía para sectores que son estratégicos. Nosotros, ¿qué vamos a hacer en la medida de nuestras posibilidades? Por ejemplo, vamos a quitar el canon del agua, del agua que pagan todos los andaluces y toda la pequeña y mediana empresa andaluza. Es verdad que son más de 150 millones de recaudación, que para nosotros es un agujero, pero consideramos que esos 150 millones de euros ahora mismo tienen que estar en manos de los andaluces. Vamos a deflactar el IRPF, vamos a seguir haciendo una progresiva bajada de impuestos porque es la única manera de competir. El mundo es global y tenemos que competir con las regiones más prósperas. Y las regiones más prósperas son las que tienen una presión fiscal más baja.

P.- ¿Usted cree que la intervención directa del Banco Central Europeo, de Bruselas, que ya veremos cómo se articula, puede afectar a su planteamiento económico, es decir, por ejemplo, a todas estas bajadas de impuestos que ustedes anuncian?

R.- Es evidente que un mal contexto económico te puede limitar la acción de la presión fiscal, porque la presión fiscal está también en el ámbito del crecimiento económico. Tiene que ir gradual. Bajar impuestos, vamos a bajar de cualquier manera, porque precisamente si hay una crisis y tú tienes que incentivar el consumo, la mejor manera de incentivarlo es bajando la presión fiscal. ¿Qué significa? Que vas a recaudar menos. Significa que vas a tener que ser más eficaz con el gasto, que vas a tener que marcar tus prioridades de gasto y, todo lo que sea superfluo, eliminarlo. Es el ejercicio de gestión que vamos a tener que realizar. Pero es que bajar impuestos es importante para la economía. Ha habido una gran falacia por parte de la izquierda, que decía que bajando impuestos no se podía recaudar más. Andalucía es el banco de pruebas. Nosotros hemos bajado el tramo del IRPF autonómico, hemos quitado el impuesto de sucesiones, donaciones o actos jurídicos documentados, transmisiones, etcétera y tenemos 260.000 nuevos contribuyentes, que significa 925 millones de euros más de recaudación. Por lo tanto, faltan a la verdad cuando dicen eso. Bajar impuestos, reactiva la economía. Hay que hacerlo siempre con mucha cabeza, sabiendo que figura impositiva es la que genera actividad económica y que otras figuras no se deben tocar. Y lo que tú tienes que tener es un fiscalista, como mi caso tenemos a Juan Bravo, consejero de Hacienda, que examine y determine esas figuras económicas.

P.- ¿Está usted dispuesto a ceder al consejero Bravo a Feijóo?

R.- Bueno, ahora mismo lo tenemos compartido. Pero tenemos ahí una negociación una vez que pasen las elecciones. Si tengo que formar gobierno, ahí tendremos una negociación Alberto y yo, el presidente del partido y yo. A ver….

P.- ¿Pero tiene algún recambio en la cabeza?

R.- Siempre tienes que tenerlo. Pero es verdad que es una pieza, al igual que Elías Bendodo, muy importante en mi gobierno. Elías, entiendo que necesita exclusividad por la importante responsabilidad que ha asumido. Y en el caso de Juan pues lo tendremos que hablar con el propio interesado, a ver qué piensa.

P.- ¿Cree que el PSOE va a bajar de 30 escaños?

R.- Va a depender de la participación. Eso podríamos saberlo teniendo datos de participación. Pero que baje de 33 es muy probable. Y es muy probable porque el Partido Socialista no ha hecho una campaña… se ha dedicado a defender a Sánchez, ha escondido 30 años de gestión socialista, los tres últimos presidentes de la Junta no han participado para nada en la campaña y creo que están ahora mismo en una situación de regeneración. Necesitan estar un tiempo en la oposición para regenerarse.

P.- ¿Usted cree que las elecciones andaluzas, tal y como se están planteando con una mayoría holgada del Partido Popular, van a cambiar el calendario que tiene Pedro Sánchez en la cabeza?

R.- No sé si lo va a modificar porque está claro que el señor Sánchez tiene una capacidad de resistencia máxima y puede estirarlo. Pero lo que está claro es que la puerta de salida de La Moncloa la va a tener mucho más cerca de lo que la tiene ahora.