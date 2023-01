Juanma Moreno se mofa del CIS de Tezanos: «¿Quién cree que a día de hoy el PSOE ganaría las elecciones?»

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha atendido a Álvaro Ojeda en Fitur, y no ha escatimado absolutamente nada a la hora de responder a absolutamente todas las preguntas formuladas por OKDIARIO: Griñán, el CIS, las municipales y hasta la polémica provida en Castilla y León.

«Si tú no estás en Fitur, Fitur no puede estar», le comienza esgrimiendo Moreno a Álvaro Ojeda, quien le recuerda las horas bloqueados este martes que pasaron ambos en el AVE de Madrid a Sevilla. «Qué horror. Teníamos compromisos… Ahí niños, ancianos…», lamenta el presidente andaluz.

«Estoy cuidándome mucho de que no nos cambie la mayoría absoluta. Porque esa mayoría es una mayoría que nos tiene que servir para hacer más cosas en menos tiempo pero no para cambiar nuestra actitud de proximidad, de cercanía y de humildad. Eso es lo más importante», afirma Moreno.

Municipales y el CIS

«¿Si el PP logra las ocho provincias, te dejas bigote todo el mes de junio?», le propone Álvaro Ojeda a un Juanma Moreno que acepta a regañadientes: «Eso ya es mucha tela. Otra cosa es que en verano, en agosto, me dejo el bigote y te mando la foto. Bueno, barba o bigote».

«El CIS tiene el mismo crédito que tiene el señor Sánchez. Lo mismo. A Pedro Sánchez y al CIS nadie los cree. Y nadie los cree porque no hay rigor, no hay seriedad y está a disposición del interés del PSOE. Es una pena que una institución que tenía prestigio, con los mejores profesionales de España y que pagamos todos los contribuyentes, pues me parece sorprendente que haga estas cosas. ¿Quién se cree que a día de hoy el PSOE ganaría las elecciones? Yo estoy todo el día en la calle y no encuentro comentarios positivos», ha explicado Moreno a Ojeda, a quien le recuerda que lo que hace el socialismo «es poner en beneficio del PSOE todos los instrumentos y resortes del Estado».

Castilla y León

Sobre la polémica provida en Castilla y León, Moreno ha mandando un contundente mensaje a Vox, a quienes pide de queden de chantajear al presidente. «Yo no estoy en Castilla y León y no sé por lo que él estará pasando, no sé lo que haría, pero el presidente tiene la obligación de marcar el rumbo del Gobierno. Luego, me parece que Vox está cometiendo un grave error con un chantaje permanente a Mañueco. Vox, que se ha presentado como partido de estabilidad, no puede presentarse a otras elecciones como partido de la estabilidad si se dedica permanentemente a condicionar y limitar la propia capacidad del presidente», expone.

«Una comunidad autónoma no es una caja de resonancia ni un escaparate para otras cosas. Una comunidad es una cosa muy seria, y se gestionan los intereses de los ciudadanos», continúa Moreno, que considera que «Vox le hace el juego al PSOE. Con esto, el único que se frota las manos es Sánchez. Hasta hace 15 minutos estábamos hablando de la sedición y de su pista de aterrizaje a Puigdemont y de buenas a primeras estamos hablando de esto. El único beneficiario es Sánchez».

Feijóo presidente

«Yo estoy convencido de que Alberto Núñez Feijóo va a ser presidente de España. Absolutamente convencido por muchas razones. Este Gobierno no da más de sí y Alberto representa algo que necesitamos en estos momentos: estabilidad, seriedad, experiencia, hombre de Estado… Creo que es lo que necesita el país», considera Moreno.

Tras ello, Álvaro Ojeda ha preguntado al presidente andaluz si ha llamado al ex presidente de la Junta socialista de Andalucía, el condenado José Antonio Griñán. «No. No le he llamado. Pero no descarto llamarlo. La verdad es que el cáncer es algo muy duro. Afortunadamente gracias a la ciencia y a la sanidad se ha avanzado mucho, pero es una enfermedad que paraliza a todo aquel a quien se lo diagnostican. Y son miles de personas diariamente. Cuando una persona está enferma lo primero es curarla y ya después todo lo demás», responde Moreno.

Cáncer

«Mi padre murió de cáncer de colon, como consecuencia de un diagnóstico tardío. Ese diagnóstico tardío, cuando se le hizo ya tenía metástasis en el hígado, y por eso una de las medidas que primero impulsé yo fue el cribado del cáncer de colon. Porque es un cáncer silente que se puede prevenir y se puede prever si se hace una colonoscopia. Son 45 millones de euros para ese cribado. Al principio no había dinero y lo busqué porque yo quería que nadie pasara por la experiencia que ha pasado mi padre», argumenta Juanma Moreno.

«Me gustaría meter más dinero en Sanidad, pero no somos Alemania. Tenemos la riqueza que tenemos. Hemos llegado al límite. Hemos superado el 7% que exigía la izquierda. Pero es que es verdad que venimos de una década en la que no se había invertido nada. Pero también es verdad que nunca antes había habido más profesionales ni nunca antes se había inaugurado en tan breve periodo de tiempo tantos centros nuevos de especialización, centros de salud y hospitales», continúa el presidente andaluz.