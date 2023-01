Carazo va a por todas a por la Alcaldía de Granada: «Tenemos todos los recursos para brillar»

Marifrán Carazo decidió hace unos días dar un paso a un lado como consejera de Fomento de la Junta de Andalucía para ser la candidata del PP a la Alcaldía de Granada. Y, de hecho, aunque aún sigue ostentando la cartera de Fomento, ya piensa «en Granada lo primero».

«Vengo en modo consejera, he venido al stand de Granada a vender Sierra Nevada», esgrime Marifrán Carazo a Álvaro Ojeda en el stand de la ciudad en Fitur, desde donde recuerda que «Sierra Nevada es un atractivo turístico y deportivo de primer nivel».

«Con lo bien que se está de Consejera, decides irte al rescate de Granada», le exclama Ojeda a la aún consejera, que responde que «ser alcalde de tu ciudad es lo más bonito que te puede ocurrir. Estoy contenta, orgullosa y satisfecha. Lo he hablado con Juanma Moreno y lo he hablado con mi familia y he elegido Granada porque creo que es el momento».

«Tengo que volcar toda mi experiencia como consejera de Fomento para volcar esa experiencia en la mejor de una Granada que necesita empuje y liderazgo», afirma Marifrán Carazo, que subraya e insiste en que «Granada necesita despegar» porque «si no despega Granada, el crecimiento de Andalucía es incompleto»,

«Granada tiene todos los recursos para brillar», exclama una ilusionada candidata a la Alcaldía de Granada. «Granada tiene que tener al frente de la ciudad un liderazgo sólido, con peso político e influencia, para recuperar su sitio y contribuir al crecimiento de Andalucía», concluye.