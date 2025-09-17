Juanma Moreno se estrena en TikTok: «Tranquilos, no voy a bailar… ¡de momento!»

A menos de un año para las próximas elecciones autonómicas (previstas para junio de 2026), el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha estrenado este miércoles en TikTok (@juanmamorenobonilla) colgando un primer vídeo en el que se graba a sí mismo caminando por los pasillos del Palacio de San Telmo, sede de la Junta en Sevilla, y bromeando a cámara.

Con la cita electoral como trasfondo, el también líder del PP andaluz irá lanzando nuevos contenidos de forma periódica, según han explicado desde el Gobierno de la Junta.

«Todo camino empieza siempre con un primer paso. Y hoy, mientras voy andando hacia mi despacho por los pasillos de este Palacio de San Telmo, también empiezo a caminar en esta red social. Me estreno en TikTok, con la energía que dan siempre los nuevos retos», arranca Moreno en el vídeo.

«Algunas personas en septiembre se plantean muchas cosas: volver al gimnasio, mejorar su nivel de inglés… Yo me he propuesto abrir mi TikTok. Pero tranquilos, no voy a bailar… ¡de momento!», bromea el presidente de la Junta, que cita a sus seguidores a mantenerse al tanto de su perfil: «A partir de ahora, nos vemos aquí».

El presidente de la Junta arranca así el curso político explorando la red social más popular entre los jóvenes. Fundada en China en 2012, cuenta con unos 1.600 millones de usuarios activos mensuales.