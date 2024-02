Juan Espadas habla sobre la Ley de Amnistía: «Quedan semanas por delante para resolverlo»

En el PSOE andaluz siguen optimistas, o eso quieren hacer ver, de cara a la fallida Ley de Amnistía pactada con Junts. Juan Espadas, secretario general del PSOE andaluz (PSOE-A), ha recordado que «todavía quedan semanas por delante» de plazo «para intentar resolver esta cuestión y que, de alguna manera, comprendan» desde dicho partido independentista catalán «que el problema al final es decidir si queremos o no estar en ese escenario constructivo».

El secretario general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista en el Senado ha sostenido este viernes que su partido «ha llegado hasta donde puede llegar» con la proposición de Ley de Amnistía para encausados por el proceso independentista catalán, proponiendo un «texto legal y seguro».

Juan Espadas ha defendido que la proposición de Ley de Amnistía es «una decisión de acuerdo político entre un conjunto de fuerzas, entre las que está el PSOE, que queremos que esta legislatura avance en un terreno de concordia, de convivencia, que permita definitivamente cerrar la desgraciada página del procés de 2017 y lo que significó esa ruptura del independentismo catalán con la unidad de España».

«Este es el objetivo», según ha remarcado el líder del PSOE-A antes de agregar que «unos hemos optado por un mecanismo para avanzar en la convivencia a través de esta ley», mientras que otros, como el PP, «han optado sencillamente por cruzarse de brazos y no poner ninguna propuesta alternativa» encima de la mesa para Cataluña.

Espadas ha defendido también que, el pasado martes en el debate que se celebró en el Congreso en torno a esta ley, el PSOE «hizo lo que siempre dijo», que fue no apoyar enmiendas que «se salen del marco legal» en el que los socialistas quieren circunscribir dicha iniciativa, y por eso dicho texto no salió adelante, según ha abundado.

De cara a la fase que se abre ahora en la comisión de Justicia del Congreso en la tramitación de esta ley, el dirigente socialista ha remarcado que «la voluntad de llegar a acuerdo» para sacar adelante está iniciativa «está clara» por parte del PSOE, que, no obstante, «ha llegado hasta donde puede llegar» en esta cuestión, planteando «un texto legal y seguro», según ha remarcado.

En esa línea, Juan Espadas ha avisado de que «si Junts no está dispuesta a avanzar en esa dirección, va a ser difícil el acuerdo», pero ha apostillado que «todavía quedan semanas por delante» de plazo «para intentar resolver esta cuestión y que, de alguna manera, comprendan» desde dicho partido independentista catalán «que el problema al final es decidir si queremos o no estar en ese escenario constructivo». «Si no es así, pues evidentemente va a ser complicado» un acuerdo, ha sentenciado el portavoz del PSOE en el Senado.