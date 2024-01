Sémper tras caer la Ley de Amnistía: «O Puigdemont cede, o Sánchez traga o colorín colorado»

El portavoz del PP y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, ha advertido al Gobierno de Pedro Sánchez de las «tres opciones» que tiene ahora después de que sus socios de Junts tumbasen la Ley de Amnistía en la votación de este martes en el Congreso. «Hay 3 opciones: o Puigdemont cede, o Sánchez traga o colorín colorado», ha afirmado el dirigente popular.

Sémper hace referencia a unas declaraciones que realizó el secretario general de Junts, Jordi Turull, en las que advertía al PSOE que si se negaban «en redondo» a permitir un referéndum separatista en Cataluña esta legislatura, se verían obligados a decir «colorín colorado» a esta legislatura.

El dirigente del PP ha instado también al Ejecutivo de Sánchez a aclarar si mantendrá su «línea roja» ante Junts y la Ley de Amnistía no incluirá la alta traición, como pide el partido del prófugo Carles Puigdemont. «Sánchez debe decirnos hoy mismo al conjunto de los españoles si la línea roja de ayer será ya una línea invisible mañana. Porque en este momento sólo hay tres opciones para el señor Sánchez: o Puigdemont cede, o Sánchez traga o como dice Junts, colorín colorado. Este es el escenario que nos ha llevado el señor Sánchez con su irresponsabilidad manifiesta», ha señalado Sémper este miércoles en una rueda de prensa celebrada en la sede de su partido.

Borja Sémper considera que el Gobierno de coalición del PSOE con Sumar es «una coalición por la impunidad», en alusión a la amnistía que pretenden conceder a sus socios independentistas. «Quieren destruir los socios de Sánchez la separación de poderes y, por lo tanto, nuestro Estado de derecho. Todo ello para obtener un rédito y culminar un objetivo político que es la independencia, o bien de Cataluña, o bien del País Vasco», ha advertido.

El portavoz del PP ha recalcado que es «fundamental» que Pedro Sánchez responda a estas preguntas «sin dilación». «¿La amnistía irá más lejos incluyendo la alta traición? ¿Es el paso siguiente o no? ¿Entre Puigdemont y señor Sánchez habrá reunión o no la habrá?», ha subrayado.

«No nos moveremos»

Este martes no salió adelante la Ley de Amnistía en el Congreso por la falta de apoyos parlamentarios. El PSOE votó a favor de un norma que hace meses negó que fuese a hacer y Junts votó en contra, que fue una de sus condiciones para investir a Pedro Sánchez. El voto de los de Puigdemont en contra provocó que no siguiese con su tramitación parlamentaria. «Una amnistía selectiva y en diferido no es lo que firmamos», advirtió la portavoz de la formación separatista en el Congreso, Miriam Nogueras, durante su intervención en el debate. Junts quiere ampliar la amnistía para blindar también a los investigados por terrorismo y alta traición en los casos de Tsunami y Volhov.

Puigdemont avisó también de que no se moverán del no a la amnistía hasta que se incluyan todas sus exigencias. «No nos moveremos del compromiso de incluir a todo el mundo. Lo que hoy debía votarse tras el rechazo a nuestras enmiendas no era la ley de amnistía que nos llevó a votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez, no era la amnistía que debía expulsar el factor represión que enrarece la conversación política entre España y Cataluña: era una condición indispensable para trabajar», señaló Puigdemont en una larga nota. Por ello, Borja Sémper le pregunta al PSOE y a Pedro Sánchez si finalmente cederán ante Junts por la amnistía.

Este miércoles, Jordi Turull ha ido más allá y ha amenazado con dejar caer al Ejecutivo del PSOE con Sumar si no incluyen los delitos de terrorismo y de alta traición en la amnistía. «Lo que acordamos con el PSOE era resolver un conflicto político y la base era la Ley de Amnistía. Si esta base falla, ya no hace falta que lleguemos a todo lo demás. Si el PSOE no se mueve de aquí y no quiere que haya una ley blindada, integral y de aplicación inmediata, no estará cumpliendo lo acordado», ha afirmado Turull.

El dirigente de Junts ha cargado también contra los jueces recalcado que «con unos tribunales normales, sería una buena ley». «Pero con todo lo que hemos visto en estos dos últimos meses y meses, queremos blindar la ley mucho más», ha subrayado.