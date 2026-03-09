El invierno no se va de Andalucía: la Dana trae lluvia, nieve

Una nueva DANA trae lluvia y nieve a Andalucía, será mejor que nos empecemos a preparar para una nueva oleada de invierno en esta comunidad autónoma acostumbrada al calor y a unas primaveras suaves. La realidad es que estos días tenemos por delante algunos cambios que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en unas jornadas de lo más destacadas. La AEMET no tiene dudas de lo que nos espera. Estamos viviendo un giro radical hacia una primavera que parece más invernal de lo que pensábamos.

Es hora de conocer algunos elementos que, sin duda alguna, pueden acabar siendo los que nos darán alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Estaremos pendientes de un giro radical que puede acabar siendo el que nos afectará en estas próximas jornadas que hasta la fecha no sabíamos. La nueva DANA que nos golpeará con fuerza puede acabar siendo la que nos dará ciertos cambios importantes que pueden convertirse en la antesala de algo más. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

No se va de Andalucía el invierno

El invierno parece que llega con fuerza y puede convertirse en la antesala de algo más. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Andalucía se convierte en una comunidad autónoma que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa en estos días que tenemos por delante. Un cambio radical que puede convertirse en estos días en los que realmente podremos ver llegar un cambio.

Desearíamos que el sol se apoderada de una comunidad autónoma que está muy acostumbrada a vivir en temperaturas que están muy por encima del resto del país. En estos días, la situación puede acabar siendo mucho peor de lo esperado. Lo que nos espera es un destacado giro radical.

El invierno parece que no se marcha de un punto del país para el que tendremos que empezar a ver algunos cambios. Tendremos que visualizar una novedad destacada que no será como pensábamos sino todo lo contrario. Los récords de altas temperaturas se acabarán traduciendo en un invierno que no se marcha, tendremos récords de precipitaciones y de nevadas a unas alturas del año en la que Andalucía se sumerge en una nueva DANA.

Una nueva DANA trae lluvia y nieve

La nieve y la lluvia serán las protagonistas de una nueva DANA que nos golpeará con fuerza y que puede acabar siendo la que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Un cambio de tendencia que puede ser esencial que tengamos en mente, irá llegando.

Tal y como nos explican desde la AEMET en esta previsión del tiempo: «Cielos muy nubosos o cubiertos, con chubascos dispersos, más intensos en el interior oriental. Cota de nieve en 900-1000 metros. Temperaturas en descenso, localmente notable para las máximas del interior oriental. Vientos flojos variables en el interior y de componente oeste moderados en el litoral, disminuyendo al final». Las alertas estarán activadas: «Nevadas por encima de 900-1000 metros, más intensas en las sierras orientales».

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Se mantendrá la inestabilidad en la Península y Baleares bajo la influencia de una dana con bastante incertidumbre sobre su posición al final del día en el sur peninsular. Predominarán los cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas. Se esperan los mayores acumulados en el tercio oriental peninsular, principalmente en la Comunidad de Valencia y bajo Ebro, e Ibiza con probables chubascos localmente fuertes. Nevará en montañas, sin descartar la nieve en la meseta, a una cota por encima de 1400 m en Pirineos y de 800/1200 m en el resto subiendo al final hasta 1400/1600 m, con probables acumulados significativos en zonas de montaña de la Cantábrica, centro y sureste peninsular. En Canarias, cielos nubosos en los nortes de las islas montañosas con lluvias débiles y cielos poco nubosos o con intervalos en el resto. Probables bancos de niebla y brumas en el interior peninsular, más persistentes en el entorno de la Ibérica, y litorales mediterráneos. Temperaturas máximas en descenso en el tercio sur peninsular localmente notable en el sudeste; descenso también en Alborán, fachada este mediterránea, centro y este de la meseta Sur con un ascenso en el noroeste y ligeros cambios en el resto. Las mínimas en descenso en la mitad sureste, Alborán y zonas pirenaicas con ligeros cambios en el resto si bien con ascensos en zonas de la Ibérica. Pocos cambios en los archipiélagos. Heladas débiles en los principales entornos de montaña».

Siguiendo con la misma explicación: «Viento de componentes oeste y norte, en general flojo, con algún intervalo de moderado en el interior. En la vertiente norte mediterránea es probable que role a componente este durante el día. Soplará más intenso en los litorales, moderado en litorales del sur peninsular, con intervalos de fuerte en Alborán, e intervalos de moderado en el resto con predominio de las componentes sur y este en el área norte mediterránea. En Canarias alisio con intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes en zonas expuestas. Probables chubascos localmente fuertes en la Comunidad Valenciana e Ibiza. Acumulados significativos de nieve en zonas de montaña de la Cordillera Cantábrica, sistema Central y entorno de la Bética oriental. Descenso localmente notable de las máximas en el sudeste peninsular. En Canarias, probables rachas muy fuertes en zonas expuestas».