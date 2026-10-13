Una intoxicación alimentaria en una boda en Benalmádena deja más de 40 afectados con fiebre, diarrea y vómitos

Una boda celebrada en Benalmádena (Málaga) ha terminado con más de 40 invitados afectados por una intoxicación alimentaria. La celebración, que tuvo lugar el pasado sábado 10 de octubre en el Hotel Estival Torrequebrada, ha provocado la intervención de las autoridades sanitarias, que investigan qué pudo ocurrir durante el convite para que numerosos asistentes comenzaran a encontrarse indispuestos después de comer.

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha abierto una investigación para esclarecer el origen de este brote de toxiinfección alimentaria. Los afectados presentaron distintos síntomas digestivos tras consumir el menú servido durante el banquete, lo que ha llevado a los responsables sanitarios a activar las actuaciones de inspección correspondientes.

Vómitos, diarrea y fiebre

Entre los síntomas comunicados figuran diarrea, dolor abdominal, náuseas y vómitos. Algunos de los afectados también han sufrido fiebre, según la información facilitada por la Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de la Junta de Andalucía en Málaga.

El malestar llevó a varios asistentes a acudir a diferentes centros sanitarios para recibir una valoración médica. Pese al número de personas afectadas, ninguno de los invitados ha necesitado hospitalización, de acuerdo con los datos trasladados por las autoridades sanitarias.

La aparición de síntomas entre tantos asistentes a una misma celebración ha puesto el foco en la comida servida durante el banquete del enlace matrimonial. Por ahora, sin embargo, no se ha identificado de manera concluyente el alimento responsable ni se ha confirmado qué pudo desencadenar la reacción entre los comensales.

La Junta inspecciona el establecimiento

La Unidad de Protección de la Salud está realizando las comprobaciones pertinentes para determinar el origen de la intoxicación. Las actuaciones deberán contribuir a esclarecer si el brote está relacionado con algún producto concreto del menú o con otras circunstancias vinculadas a la preparación, manipulación o conservación de los alimentos.

El hotel en el que se celebró el convite también ha sido contactado para conocer su versión de los hechos, aunque, por el momento, no habría ofrecido respuesta alguna. La investigación continúa abierta y será la inspección sanitaria la que permita aclarar qué provocó que más de 40 invitados enfermaran después de asistir a una boda que debía ser una jornada de celebración.