Los insultos del PSOE incendian el Parlamento de Andalucía: «¡A mí no me llamas matón, macarra!»

La tensión en el Parlamento de Andalucía está en una situación límite. Los constantes insultos de la bancada socialista incendiaron durante la tarde de este miércoles a varios diputados del PP, sobre todo a Francisco Javier Oblaré, que tras ser acusado de «matón» por el socialista Rafael Recio se vio obligado a intervenir para mostrar su hartazgo. La bronca fue tal que tuvo que poner paz en varias ocasiones el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre.

Rafael Recio, parlamentario socialista en Andalucía, acusaba desde el atril de «matonismo» a Francisco Javier Oblaré, diputado del PP, que no ha aguantado la falta de respeto y no ha dudado en alzar la voz. Tras intentar poner calma Jesús Aguirre, presidente del Parlamento, Oblaré se defendía de los insultos socialistas: «¡A mí no me llama matón el hipócrita este! ¡Macarra!». «¡Me ha llamado matón! ¡Hombre!», continuaba un indignado Oblaré, que seguía llamando «¡macarra!» al socialista Rafael Recio. «¡Tienes que nacer tú siete veces!», espetaba el diputado popular.

Jesús Aguirre ponía freno a la creciente tensión recordando que «el insulto dentro del Parlamento es el arma que tienen aquellos que no tienen argumentos. Luego, por favor, que no haya insultos. Mantengamos la cortesía parlamentaria». Oblaré espetaba entonces a Aguirre que el socialista «no sabe intervenir sin faltar». «¡Cuando se está hablando de lo que se está hablando no se puede llamar matón a nadie! ¡Eso es fascismo puro y duro desde el atril! ¡Él es un fascista!», se quejaba Oblaré.

Ángeles Férriz, portavoz del PSOE en el Parlamento, se encendía y comenzaba a gritar al diputado del PP, por lo que Aguirre tuvo que volver a intervenir: «¡Vamos a ver! La palabra la da el presidente, que es el que dirige la asamblea. Luego, no admito que nadie hable sin la palabra del presidente. Y vuelvo a decir lo mismo, pensemos en la cortesía parlamentaria. Los insultos es el arma que tienen los necios, y yo pienso que ustedes son muy inteligentes para no tener que insultar el uno al otro».