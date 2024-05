El presidente del PSOE andaluz acusa a PP y Vox de «agredir» a los militantes socialistas

Decenas de personas han trasladado este jueves su «más absoluta condena» tras una presunta agresión homófoba sufrida por el presidente de la Red de Municipios LGTBI de Andalucía y responsable de estas políticas en el PSOE andaluz (PSOE-A), Manolo Rosado. Sin embargo, llama especialmente la atención la condena de Manuel Pezzi, presidente del PSOE-A, quien no ha dudado en culpar de lo sucedido a PP y Vox, a quienes ha acusado directamente de «agredir» a los militantes socialistas.

Este jueves Manuel Rosado, secretario del área LGTBI del PSOE-A, denunciaba en redes sociales haber sufrido una agresión homófoba en Sevilla: «Acabo de llegar del hospital. Estoy sin teléfono. Tengo dolores y contusiones pero me encuentro bien». Tras las múltiples reacciones, Rosado agradecía el apoyo y explicaba: «Me duelen las costillas, sobre todo al andar, por los puñetazos y patadas. Pero no tengo nada roto. No os preocupéis porque pese a todo, me encuentro bien».

Tras la agresión, Manuel Pezzi, presidente del PSOE-A, encendía su particular máquina del fango aprovechando la denuncia para atacar a PP y Vox: «Hago una llamada de atención a la derecha extrema y a la ultraderecha de PP y VOX, que a diario ponen la máquina del fango a tope, con mentiras, calumnias y odio. Agreden nuestras Casas del Pueblo y a nuestros militantes, nos señalan injustamente como antiespañoles y rompepatrias. Incumplen la Constitución y las leyes, amparado en esa indiferencia malsana que quiere ocultar tras la palabra libertad su superchería mafiosa. Dialogo, concordia, solidaridad, siempre el camino de los socialistas».

Una agresión más, #StopLGTBIfobia 🏳️‍🌈a mi compañero @ManoloRosadoC . Siempre contigo, querido amigo, en defensa de tus ideas y tu libertad que es la de todos y todas. No podemos aceptar ninguna violencia, ni permanecer indiferentes. Es nuestra democracia, son nuestros derechos… pic.twitter.com/iQEgT2yszn — Manuel Pezzi (@manolopezzi) May 16, 2024

Condenas de Espadas y del PSOE-A

El PSOE-A también ha emitido un comunicado en redes denunciando la agresión: «Nuestra condena más absoluta a la agresión homófoba que sufrió anoche muestro secretario de Movimientos LGTBI, Manolo Rosado. No nos pararán. Seguiremos luchando, día tras día, para frenar la LGTBIfobia y cualquier tipo de discriminación. Estamos contigo».

🏳️‍🌈 Nuestra condena más absoluta a la agresión homófoba que sufrió anoche muestro secretario de Movimientos LGTBI, @ManoloRosadoC. No nos pararán. Seguiremos luchando, día tras día, para frenar la LGTBIfobia y cualquier tipo de discriminación. Estamos contigo. #StopLGTBIfobia https://t.co/3cPerOh3es — PSOE de Andalucía (@psoedeandalucia) May 16, 2024

Juan Espadas, secretario general del PSOE-A, también ha condenado los hechos: «Indignante y repulsivo. Las agresiones homófobas y el odio a quien piensa diferente son una lacra a erradicar en Andalucía. Espero que te recuperes pronto, Manolo. El PSOE de Andalucía condena esta agresión y pedimos a las autoridades que investiguen los hechos y depuren responsabilidades».