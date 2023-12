El presidente del PSOE andaluz «indignado»: sus «amigos» de los ERE están en prisión de manera «injusta»

Ver para creer. Manuel Pezzi, presidente del PSOE de Andalucía (PSOE-A), ha lanzado un mensaje a través de las redes sociales en las que ha asegurado que sus «amigos» condenados por el ‘caso ERE’ -es decir, quienes malversaron 680 millones de euros a los andaluces- están de manera «totalmente injusta» en prisión.

«Hablas de lawfare y la derecha se indigna. En Andalucía hemos vivido la mayor cacería política hasta que consiguieron echarnos del gobierno de la Junta, con un acuerdo PP/Vox. Seguimos teniendo a amigos y amigas en la cárcel, de manera totalmente injusta , a mi parecer, y a otros con condenas apoyadas en pálpitos de la jueza o juez, que piensan que los encausados tenían que saber o conocer… No como Cospedal o M. Rajoy, que no se enteraban de nada. Sigo a la espera del TC. Siempre en el recuerdo la frase, atribuida a Arenas, en el AVE: ‘Vosotros tenéis a los artistas y nosotros a los jueces’. Incluyo el artículo de siete Presidentes del Parlamento de Andalucía, ante la sentencia del Supremo sobre los EREs. Sigo indignado y profundamente herido», ha asegurado Pezzi en un vergonzoso comentario vertido en redes sociales.

Inmejorables condiciones

Seis de los ocho ex altos cargos de la Junta socialista de Andalucía llevan meses en prisión tras sus correspondientes condenas por el caso ERE. Sólo el ex viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, aquejado de una enfermedad muy grave, y el ex presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que padece un cáncer, se han librado de entrar en la cárcel. De todos ellos, el ex consejero de Innovación, Francisco Vallejo; el ex viceconsejero de Innovación, Jesús María Rodríguez Román y el ex director de la agencia Idea, Miguel Ángel Serrano, cumplen su pena en la prisión Sevilla I. Y lo hacen con una serie de privilegios que escandaliza hasta a los propios funcionarios: «Llevan una vida tranquila en un módulo tranquilo lejos de la mierda del resto».

Según ha podido saber en exclusiva OKDIARIO Andalucía, Vallejo, Rodríguez Román y Serrano comparten celda en la cárcel de la capital hispalense, en un módulo de cuatro galerías con diez celdas cada una de ellas. Dos de esas galerías (A y B) -donde se encuentran los socialistas- son para gente mayor (más de 65 años), mientras que las otras dos (C y D) son para los denominados «economateros», que son aquellos internos que han generado cierta confianza en el Centro Penitenciario.

Así, según fuentes penitenciarias, algunos de los privilegios con los que cuentan los socialistas frente al resto de reos pasan por tener una panadería dentro de la prisión, un jardín con invernadero, un gimnasio y una sala de comunicaciones propia. Están «tan tranquilos» que sus «horarios de gimnasio o actividades suelen ser muy relativos». De hecho, según las mismas fuentes, únicamente se les hace un recuento -a las 7:30 de la mañana- y sólo bajan la mitad; mientras que a las 8:30 bajan los demás y ya se van todos a desayunar.

Además de estos tres, el ex consejero de Empleo y Desarrollo, José Antonio Viera, cumple su pena en la prisión de Huelva; el ex consejero también de Empleo, Antonio Fernández, hace lo propio en Puerto III -Cádiz- y la ex consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, está en la prisión de mujeres de Alcalá de Guadaíra. Todos ellos en condiciones muy similares a las de Vallejo, Rodríguez Román y Serrano.