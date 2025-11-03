Un inmigrante africano asesina a su ex mujer en Moguer (Huelva) tras saber que se iba a volver a casar

Una mujer de 47 años ha sido encontrada muerta este domingo por la noche en su vivienda de Moguer (Huelva), con signos evidentes de violencia. Su ex pareja, un inmigrante de 56 años originario de Burkina Faso, ha sido detenido por la Guardia Civil como presunto autor del crimen. La víctima, Zahra, de origen marroquí, había avisado días antes a su hija de que el detenido la había amenazado tras comunicarle que iba a casarse con otro hombre.

El cuerpo fue encontrado por compañeros de trabajo de Zahra, que acudieron a su casa al no presentarse a su puesto en una finca agrícola de la localidad. La Guardia Civil abrió de inmediato una investigación y ha arrestado al sospechoso en la madrugada del lunes. El caso está siendo tratado como un presunto asesinato por violencia de género.

Según señalan a OKDIARIO Andalucía fuentes del Instituto Armado, no constaban denuncias previas por malos tratos ni el agresor figuraba en el sistema VioGen, que registra antecedentes por violencia machista. No obstante, la hija de la víctima informó recientemente a los agentes de amenazas por parte del ahora detenido, desencadenadas tras conocer los planes de boda de Zahra.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado que está recabando información sobre el crimen a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. De confirmarse como violencia machista, sería el undécimo asesinato por esta causa en Andalucía en lo que va de año y el número 34 en toda España en 2025.

La consejera andaluza de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha condenado públicamente el crimen: «Andalucía vuelve a ser golpeada por un presunto caso de violencia machista en Moguer. ¡Cuánto dolor!». También el PSOE de Huelva ha expresado su repulsa en redes sociales, reclamando el fin de esta lacra: «Ni una más. Ni una menos».

El detenido permanece bajo custodia a la espera de pasar a disposición judicial, mientras la investigación continúa para esclarecer todos los detalles del asesinato.