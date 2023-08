Graban al alcalde de Trevélez (Granada) volcando un contenedor de basura en un pueblo vecino

El alcalde de Trevélez (Granada), Adrián Gallegos (PP), ha sido grabado volcando un contenedor de basura en el municipio vecino de Busquístar, unos hechos que han sido reconocidos por el primer edil, si bien afirma que las imágenes no son recientes. El PSOE ha pedido su dimisión.

En el vídeo se observa al regidor volcando un contenedor en compañía de dos amigos y vertiendo las bolsas en la vía pública, mientras una cuarta persona graba la escena desde un vehículo. El alcalde ha pedido disculpas y ha señalado que está «arrepentido», aunque descarta su renuncia. En declaraciones a Europa Press, ha añadido que ese mismo día recogió la basura del suelo.

Para el secretario de Política Municipal del PSOE de Granada, Manuel García Cerezo, se trata de un «acto de vandalismo» y un «hecho injustificable y bochornoso». En una nota de prensa difundida este miércoles los socialistas han reclamado a Gallegos que «explique de verdad cuándo se produjo» el incidente e «inmediatamente después dimita».

En declaraciones a El Independiente de Granada, el alcalde ha manifestado que el vídeo es de hace años, pero en la radio del coche se escucha un anuncio de una conocida marca de chicles, campaña publicitaria que fue lanzada este mes de junio.

Unas imágenes recogen al alcalde de Trevélez (PP) volcando un contenedor con bolsas de basura. El protagonista del acto vandálico niega a los periodistas que el vídeo sea reciente pero hay un detalle que demuestra que las imágenes lo son. ☝🏼Abro 🧶 pic.twitter.com/yBrsNdDaR5 — Carlos Morillas (@CarlosMorillas) August 22, 2023

«Gallegos tiene que dar explicaciones rigurosas y convincentes para aclarar cuándo sucedió exactamente y si era alcalde en ese momento -ostenta el cargo desde 2021-, aunque todo apunta a que tuvo lugar hace unos días», ha remarcado el dirigente socialista.

«En cualquier caso es grave. Si el acto sucedió no siendo alcalde ya es grave, porque forma parte de la corporación municipal del Ayuntamiento desde 2019. Pero si es actual, que parece que sí, lo es más aún, porque además de protagonizarlo está mintiendo», ha afirmado García Cerezo.

Es «un hecho bochornoso que no puede quedar impune, especialmente si el responsable es un alcalde. Su actitud está fuera de lugar. No tiene justificación. Está dando una imagen que no beneficia a la ciudadanía que representa ni al pueblo de Trevélez. El mejor ejemplo que ahora puede dar a la sociedad es la dimisión por su comportamiento inapropiado. Está claro que este señor no está preparado para continuar con la responsabilidad que supone una Alcaldía», ha rematado.

Desde el PSOE de Trevélez también han condenado los hechos, reprochando al alcalde popular su «actitud inaceptable», impropia de «un representante público», y han solicitado un pronunciamiento de los compañeros de corporación para saber si comparten los hechos y si procederán a la apertura de un expediente.