El PSOE de La Línea destituye a su portavoz municipal tras quedar en ridículo en el último Pleno

El PSOE de La Línea de la Concepción (Cádiz) ha destituido a Juan Chacón como portavoz del grupo municipal socialista después de quedar en ridículo en el último Pleno, en el que reclamó al alcalde aparcamiento gratuito para los concejales, a lo que el primer edil, Juan Franco (La Línea 100×100), replicó astutamente.

«Comprendemos las críticas surgidas de nuestros vecinos» y «pedimos disculpas a la ciudadanía», reza el comunicado del PSOE de la Línea difundido este pasado domingo, en el que cataloga la petición de Chacón como «una ocurrencia imperdonable».

El pasado jueves, el portavoz socialista linense cerró su intervención en la sesión plenaria con un «ruego»: «La verdad es que la posibilidad de aparcar un jueves cuando hay Pleno se vuelve cada vez más complicada y rogaría que a los concejales se nos habilitara la zona en la que antes podíamos estacionar. Porque es que yo me he venido tres cuartos de hora antes y he tenido que dar tres vueltas para estacionar, además que lo he hecho relativamente lejos».

El alcalde, atónito por la demanda del socialista, fue certero: «Tiene usted un parking por 2,80 euros debajo del Ayuntamiento. Los 50 o 70 euros que se pagan en los Plenos son dietas para que usted los use en la gasolina, el parking o para comprarse un bollo si tiene ahora hambre. De ahí puede sacarlo sin problema. O venga usted andando, que puede salir como Miguelete, por la mañana», sentenció. Este último edil al que hacía mención, por cierto, reside en Algeciras.

Tras su particular súplica, la comisión ejecutiva del PSOE de La Línea acordaba este pasado domingo, por unanimidad y en reunión extraordinaria urgente, destituir a Chacón como portavoz del grupo municipal. En el comunicado señalan que ni la comisión ni el resto de concejales tenían conocimiento del ruego que el concejal trasladó en el Pleno.

«Comprendemos las críticas surgidas de nuestros vecinos, dado el enorme problema que tenemos todos los ciudadanos de La Línea a la hora de poder aparcar nuestro vehículo en muchas zonas de la ciudad, con imposibilidad de aparcar en el centro y alrededores, por lo que no podemos respaldar el ruego efectuado en el que se pide un privilegio a título personal e individual, de forma que no nos queda más que proceder a retirarle la confianza depositada además de retirarle la portavocía» del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de La Línea, señala el PSOE local en su comunicado.

Tras la destitución, asume el cargo Andoni Carrión, concejal socialista durante el mandato 2019-2023 y número dos de la lista del PSOE a las próximas elecciones municipales.