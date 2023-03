Mora (Adelante) usa el Pleno para hablar de su menopausia: «La regla me va y me viene, me entran calores»

Maribel Mora, diputada de Adelante Andalucía, ha utilizado este jueves su turno de palabra en el Parlamento andaluz para hablar a los diputados y a los andaluces sobre su menstruación con la excusa de que «hay un estigma patriarcal sobre este tema». «Sobre la menopausia hay tal falta de información y de visibilidad que en muchos casos no lo hablamos ni siquiera entre las mujeres», ha aseverado, antes de contar a los presentes su situación íntima y personal.

«Le voy a contar mi experiencia», ha comenzado esgrimiendo Mora. «Yo tengo 51 años, la regla me va y me viene cuando le da la gana (…). A veces me entran los típicos calores. Es como si un interruptor se enciende y te entran 50 grados de temperatura del tirón. Si te sacas un abanico en invierno, a muchos les da la risa, como veo a alguna gente que le está dando la risa… Y se cachondean, sobre todo hombres. Si te entra por la noche, pues seguramente tienes insomnio. A mí me da insomnio. Llevo dos días durmiendo cuatro o cinco horas máximo. Otras veces no me entra. Otras veces me dan taquicardias o ansiedad. Otras veces no me entra. Muchas mujeres tienen más síntomas y otras menos síntomas (…) Y muchas mujeres lo viven en la más absoluta soledad. Señora consejera, ¿qué va a hacer para garantizar los derechos de las mujeres cuando vivimos esta fase biológica de la menopausia?», ha terminado preguntando a una consejera del Gobierno de Juanma Moreno.

Posteriormente, Mora ha utilizado sus redes sociales para quejarse de que ha escuchado mofas -sin tener pruebas sobre ello- cuando ha relatado su situación íntima en público: «Hablo de la menopausia en el Parlamento y tengo que aguantar a los diputados de Vox cachondeándose. La Consejera me responde que no hay discriminación a las mujeres en esta fase. Claro….».