Adelante Andalucía insiste en subir impuestos: «No es castigo, es justicia redistributiva»

Maribel Mora, portavoz de Adelante Andalucía, ha defendido este miércoles que su partido, liderado por Teresa Rodríguez, quiere que la crisis la «paguen los ricos» a base de subir impuestos, algo que considera que no es un «castigo» sino «justicia redistributiva».

Cuestionada Mora por OKDIARIO por cómo pretende Adelante Andalucía que la crisis «la paguen los ricos» si quieren seguir subiendo impuestos, la portavoz parlamentaria ha asegurado que «en realidad nunca hemos hablado de castigar a los ricos, hablamos de una justicia redistributiva».

«Precisamente el oligopolio eléctrico, por poner un ejemplo, está teniendo unas ganancias multimillonarias mientras que la mayoría de andaluces y andaluzas no pueden llegar a fin de mes y hacen unos esfuerzos gigantescos para pagar unas facturas de luz cada vez más grandes. No consiste en castigarles, consiste en evitar una injusticia absoluta regalándoles unos beneficios extraordinarios caídos del cielo. No es justo. Lo justo para redistribuir la riqueza y tener un sistema justo es que esos beneficios extraordinarios, que no tienen sentido, se limiten con una regulación diferente y que podamos tener todos unos servicios públicos de calidad, que en realidad es el salario indirecto que tenemos la mayoría de la población», ha explicado Mora.

«El realizar este tipo de reducciones fiscales o bonificaciones fiscales no va a hacer que esas grandes fortunas vengan aquí, porque las inversiones no tienen que ver sólo con el impuesto de Patrimonio, que se paga muy poco y no supone mucho para ellos (los ricos), tiene que ver con un montón de cosas más, como los costes laborales, las telecomunicaciones, las inversiones comerciales… Vendrían si tuviéramos un modelo socioeconómico diferente, que atrajera por ejemplo mucha más industria. Que nosotros tuviéramos una industria que tenga que ver con nuestros recursos. Ahí podríamos atraer inversión, pero reduciendo el impuesto de Patrimonio no», ha expuesto.