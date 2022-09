En una conferencia organizada este fin de semana por Anticapitalistas Cataluña, Teresa Rodríguez, líder de Adelante Andalucía, ha lamentado que en Cádiz, ciudad en la que vive, apenas hay inmigración: «En realidad el discurso antiinmigración de la extrema derecha no ha terminado de cuajar en Andalucía. En Andalucía es difícil ver inmigrantes. En Cádiz tú no ves un negro por la calle, a no ser que sean Carnavales, y vienen específicamente, a lo mejor, a hacer venta ambulante. Pero no es lo habitual».

Durante una charla organizada por Anticapitalistas en Cornellá (Barcelona), Teresa Rodríguez ha sido cuestionada por las «políticas criminales con las que se responde a la inmigración» y sobre por qué «gran parte de la clase trabajadora andaluza blanca no concibe a los trabajadores migrantes como un aliado sino como una competencia o amenaza». Entonces, Rodríguez ha defendido que el discurso de la «extrema derecha» no ha cuajado porque en Andalucía apenas hay inmigrantes, pese a que sólo los inmigrantes ilegales ya suplen la caída de nacimientos que se está produciendo en Andalucía: ya hay un 20% nacidos menos y un 40% irregulares más que en 2016, tal y como avanzó OKDIARIO Andalucía.

Sin embargo, Teresa Rodríguez asegura que «en la mayoría de las ciudades y pueblos de Andalucía lamentablemente no hay inmigrantes porque no hay trabajo. Si hubiera inmigrantes significaría que hay determinada actividad económica y no la hay». La conferencia se celebró en Cornellá el pasado 17 de septiembre, y en ella la portavoz de Adelante Andalucía trataba de hacer un repaso sobre la coyuntura política y los retos que tiene su partido.

En un momento de la conferencia, Teresa Rodríguez también lanza unos cuantos dardos a su ex partido, Podemos, de quienes dice que manejaban totalmente la campaña electoral de la formación en Andalucía, incluso llamando a sus dirigentes si determinadas palabras no gustaban porque «no tocaba» atacar al PSOE, sino «defenderle».