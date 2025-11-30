Giro en la zona de bajas emisiones de Málaga: los casos en los que te pueden multar

Después de un año entero de adaptación, información y pruebas técnicas, la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Málaga está a punto de entrar en una fase decisiva. De hecho es algo que se va a producir ya mismo, dado que a partir de mañana 1 de diciembre de 2025, cualquier vehículo que acceda sin cumplir las condiciones ambientales marcadas por el Ayuntamiento podrá enfrentarse a una sanción.

En la práctica, esto significa que muchos conductores tendrán que revisar qué etiqueta tienen, si están o no empadronados en Málaga capital y cómo afecta su vehículo a esta nueva normativa. Es un cambio que llega tras doce meses de preparación técnica, instalación de cámaras y pruebas que han permitido ajustar hasta el último detalle antes de activar el régimen sancionador. Para el Ayuntamiento, el sistema está listo, pero los conductores deben aclarar dudas. A todo esto se suma un contexto en el que la ciudad trabaja desde hace años para mejorar su movilidad. Más transporte público, iniciativas europeas, nuevos aparcamientos disuasorios y actividades enfocadas en reducir el uso del coche privado. La puesta en marcha definitiva de la Zona de Bajas Emisiones en Málaga no es un movimiento aislado, sino parte de una estrategia que la ciudad quiere consolidar a medio y largo plazo.

Giro en la zona de bajas emisiones de Málaga

La primera restricción será clara y no admite interpretaciones: los vehículos sin etiqueta ambiental serán los primeros en recibir sanciones. Eso sí, con una excepción que conviene tener muy presente.

Los coches sin etiqueta no domiciliados en Málaga capital, es decir, los que no tributan el IVTM en la ciudad, serán los únicos afectados en este primer tramo. Los vehículos sin etiqueta que sí estén domiciliados en Málaga podrán seguir circulando por la ZBE mientras se desarrolla la regulación por fases prevista por el Ayuntamiento.

En cualquier caso, todos los vehículos sin etiqueta, estén o no domiciliados en la capital, sí podrán circular por el resto de la ciudad. El control se aplicará exclusivamente dentro del perímetro de la Zona de Bajas Emisiones, delimitado por las cámaras que llevan meses instaladas y supervisadas por los equipos técnicos municipales, capaces de comprobar automáticamente la matrícula, la etiqueta correspondiente y el domicilio fiscal del vehículo.

Cómo ha evolucionado la movilidad en Málaga

La entrada en vigor del régimen sancionador llega en un momento en el que Málaga ha experimentado un cambio notable en sus hábitos de desplazamiento. Según los datos facilitados por la concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, Trinidad Hernández a la cadena SER , la ciudad ha pasado de 30 millones de viajes en transporte público en 2020 a casi 70 millones en 2024. De ellos, cerca de 50 millones corresponden a la EMT y unos 20 millones al metro.

Pero eso no significa que todo esté resuelto. La concejala reconoció que aún hay zonas con cobertura deficiente, como Guadalmar, El Limonar, Parque Clavero o la zona norte. Para corregirlo, reclamó una financiación estable y recordó que la futura Ley de Movilidad Sostenible, en tramitación, prevé compensar el déficit estructural del transporte urbano mediante criterios objetivos.

El gran reto: la movilidad metropolitana

Más allá del casco urbano, el verdadero desafío está en la relación con los municipios del entorno. El crecimiento demográfico y urbanístico de los últimos años obliga a pensar en una estrategia de movilidad que vaya más allá del término municipal. Por eso el Ayuntamiento está impulsando aparcamientos disuasorios en puntos estratégicos como el Martín Carpena o Totalán. La idea es sencilla: que los autobuses interurbanos lleguen hasta estos aparcamientos y que, a partir de ahí, la EMT distribuya a los viajeros por la ciudad. Un sistema similar al que ya funciona en otras grandes áreas metropolitanas.

Hernández también recordó que la famosa autoridad metropolitana de transporte, planteada en varias ocasiones, no ha llegado a materializarse. La competencia del transporte interurbano pertenece a la Junta de Andalucía y, por ahora, ese órgano de coordinación no está ni definido ni calendarizado.

Semana de la Movilidad: actividades, cortes y un Día sin Coche muy visible

La entrada en vigor del régimen sancionador coincide con una semana marcada por actividades de sensibilización. Dentro de la Semana Europea de la Movilidad, Málaga celebrará hoy domingo el Día sin Coche, y eso implica cierres de tráfico y mucha actividad en el centro.

El Paseo del Parque permanecerá cerrado entre las 8:30 y las 14:30 horas, desde la plaza General Torrijos hasta la de la Marina. Será un tramo destinado a talleres, exhibiciones de vehículos, actividades divulgativas y demostraciones enfocadas en explicar los beneficios de la movilidad sostenible y la reducción del tráfico. La Policía Local y Protección Civil se encargarán del apoyo logístico y la seguridad.

El Área de Sostenibilidad Medioambiental instalará un expositor con actividades infantiles, divulgación y monitorización de la calidad del aire. También habrá presencia del Área de Deporte, que impulsa el programa Muévete en tu barrio, y una exposición de vehículos históricos y modernos de la EMT coincidiendo con el 75 aniversario de la empresa y los 125 años del tranvía en la ciudad.

Por su parte, el Consorcio de Transportes de la Junta ofrecerá viajes a un céntimo, transbordos gratuitos y visitas escolares a instalaciones de transporte interurbano para fomentar, aún más, el uso del transporte público durante toda la semana.