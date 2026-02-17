La Fiscalía denuncia al ex líder del PSOE de Torremolinos por acoso sexual: «Es degradante y humillante»

La Fiscalía de Málaga ha denunciado ante el juzgado al concejal y ex secretario general del PSOE de Torremolinos, Antonio Navarro, tras apreciar indicios de presunto acoso sexual a una militante socialista. La mujer sostiene que recibió mensajes con contenido sexual y conductas no consentidas desde el último trimestre de 2021, en un clima que describe como «degradante y humillante».

Según fuentes judiciales, la denuncia se presentó a principios de enero y se formuló por presuntos delitos de acoso sexual, contra la libertad sexual y contra la intimidad, para su reparto entre los juzgados de Violencia sobre la Mujer. La Fiscalía remitió ahora al juzgado las diligencias preprocesales que abrió en diciembre del año pasado a raíz del escrito de la militante, tras realizar una investigación y detectar indicios.

En su relato, la denunciante afirma que empezó a recibir «mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiones no deseadas ni consentidas», lo que, según recoge en su escrito, le generó «un ambiente intimidatorio, degradante y humillante». Asegura que los mensajes se enviaban en el entorno laboral, pero también «en horario nocturno y fuera del ámbito laboral», y que la situación llegó a provocarle «una presión insoportable e incluso miedo». En un día concreto, sostiene, recibió más de 50 mensajes consecutivos.

La militante también atribuye al denunciado otras acciones que, a su juicio, «atentaban a la intimidad» y señala que aprovechaba cualquier ocasión para «sobrepasarse también físicamente». En su escrito vincula estos hechos al «contexto de un relación de superioridad».

Además, expone que trasladó lo ocurrido a la organización en junio de este año y lo reiteró en octubre, tramitándose conforme al protocolo interno frente al acoso, pero sin que, según indica, hubiera obtenido respuesta a esas denuncias internas cuando acudió a Fiscalía.

En el ámbito orgánico, el PSOE acordó abrir expediente disciplinario a Navarro y suspenderlo cautelarmente de militancia. También se nombró una gestora en el partido en Torremolinos. En la Diputación, se precisó que en el pleno del miércoles se daría cuenta de su condición de no adscrito, mientras que en el Ayuntamiento de Torremolinos el proceso está aún en marcha, según fuentes socialistas.