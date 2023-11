El falso andalucismo de Espadas: defiende que Sánchez perdone 15.000 millones a Cataluña y no a Andalucía

Juan Espadas, secretario general del PSOE andaluz (PSOE-A), ha defendido este jueves el pacto alcanzado entre los socialistas y ERC para lograr los votos de los independentistas en la investidura de Pedro Sánchez a cambio de una condonación de deuda de 15.000 millones para Cataluña. Espadas ha aprovechado las quejas de Juanma Moreno para apoyar el pacto de la vergüenza del PSOE asegurando que «Andalucía tendrá acceso a las mismas oportunidades» que Cataluña, algo a todas luces inviable porque, claro está, Sánchez no perdonará ni 15.000 millones a la comunidad ni tampoco creará el fondo de compensación de otros tanto millones que desde la Junta llevan años exigiendo por la infrafinanciación a la que son sometidos.

¿En qué quedamos, Sr. Moreno, no queríamos lo mismo que se acordara con Cataluña? Si tenemos la opción de condonar deuda, ¿de verdad va a decir que no? Aclárese y deje de enredar a las y los andaluces. Andalucía tendrá acceso a las mismas oportunidades que se den a cualquier… https://t.co/kjaQ856v3b pic.twitter.com/BcYhoMQHm4 — Juan Espadas Cejas (@_JuanEspadas) November 2, 2023

«¿En qué quedamos, señor Moreno, no queríamos lo mismo que se acordara con Cataluña? Si tenemos la opción de condonar deuda, ¿de verdad va a decir que no? Aclárese y deje de enredar a las y los andaluces. Andalucía tendrá acceso a las mismas oportunidades que se den a cualquier otra de las CCAA de España, así que vaya buscando otra monserga, que esta se le ha acabado», ha respondido Espadas a un Juanma Moreno que ha asegurado que Andalucía no necesita que le perdonen deuda porque está «bien gestionada».

El mensaje de Moreno al que ha respondido con evidentes calumnias Juan Espadas es el siguiente: «Sánchez le perdona al independentismo 15.000 millones de euros de deuda más 1.300 millones de euros de intereses. Andalucía está bien gestionada y no necesita que se le perdonen deudas. Por tanto, reclama: 17.800 millones de euros, equivalentes por población a la cesión de Sánchez ante ERC y Junts, y un fondo de compensación que nos permita recuperar los 15.000 millones de euros que ha perdido Andalucía con el actual sistema de financiación autonómica. Exigimos igualdad entre los españoles. Tras la humillación moral, Sánchez pretende el agravio económico y Andalucía dice que no».