Estos son los horarios de los supermercados en Nochebuena y Navidad en Sevilla, Málaga y resto de Andalucía: Mercadona, Lidl y Carrefour

Hemos llegado por fin al día en el que se celebra la Nochebuena y lo cierto es que la actividad en los supermercados andaluces cambia por completo el 24 de diciembre. De hecho, desde primera hora de la mañana del día de hoy, lo normal es que se note un flujo constante de clientes que intentan adelantar las últimas compras antes del cierre anticipado. Ocurre igual en Sevilla, en Málaga o en localidades pequeñas: la Nochebuena modifica los horarios de todas las cadenas y deja solo un margen limitado por la tarde, motivo por el que conviene comprobar los tiempos antes de salir y conocer hasta que hora abren hoy los supermercados, y también, que va a pasar mañana día de Navidad.

Este año, la pauta es muy similar a la de años anteriores. Los supermercados anuncian que van a abrir pero no durante toda la tarde. Cada cadena fija su propio límite, y ese detalle es el que suele generar dudas entre los clientes que dejan las últimas compras para el final. Las diferencias entre Mercadona, Lidl, Carrefour y DIA existen, pero todas coinciden en cerrar antes de lo habitual y en mantener el 25 de diciembre como día completamente festivo. La Junta y los ayuntamientos recuerdan estos días que Andalucía registra un notable aumento de actividad comercial en las horas previas a la cena familiar, y que los usuarios deben prever el desplazamiento para no llegar al cierre. A todo esto se une otro factor: muchos supermercados organizan el personal en turnos especiales, por lo que en algunos barrios es posible que se note una ligera reducción de cajas abiertas durante la tarde. No cambia el horario, pero sí el ritmo de atención. Con ese escenario, repasamos cómo funcionarán hoy y mañana las principales cadenas en Sevilla, Málaga y el resto de la comunidad.

Mercadona

En Andalucía, Mercadona mantiene el horario reducido habitual para estas fechas. La cadena ya ha anunciado en redes que las tiendas abrirán durante la mañana y parte de la tarde, con cierre fijado a las 19:00 horas. No habrá ninguna ampliación de jornada, y la compañía recuerda además que el 25 de diciembre permanecerá cerrada en toda la comunidad. Hoy 24 es, por tanto, la última oportunidad de comprar antes del día de Navidad.

Lidl

Lidl sigue un planteamiento muy similar al que ha anunciado Mercadona. En Sevilla, Málaga, Cádiz, Granada y el resto de provincias andaluzas, las tiendas abren hoy con normalidad a las 09:00 la mañana pero cerrarán antes que de costumbre, a las 19:00 horas. Y para el 25 de diciembre, la compañía no tiene previsto abrir en ningún establecimiento de Andalucía.

Carrefour

En Carrefour no hay un horario único para todos sus establecimientos y eso se nota especialmente en Andalucía. Los hipermercados y muchos Carrefour Market adelantan el cierre y terminarán la jornada entre las 18:00 y las 19:00 horas, según el centro y la afluencia. En cambio, los Carrefour Express, más pensados para compras rápidas de barrio, pueden mantener la actividad un poco más, aunque también con horario recortado. En provincias como Sevilla, Málaga o Huelva, donde varios centros coinciden en la misma zona comercial, este ajuste se percibe con claridad desde primera hora de la tarde. El 25 de diciembre, toda la cadena permanecerá cerrada en Andalucía.

DIA

DIA es la cadena que antes pone fin a la jornada. En Andalucía, la compañía fija el cierre del 24 de diciembre a las 18:00 horas, una hora por delante del resto de supermercados de gran formato. Es un horario homogéneo para la comunidad y afecta tanto a tiendas propias como franquiciadas. Como el resto de cadenas, no abrirá el 25 de diciembre, de modo que cualquier compra pendiente deberá adelantarse a la tarde del martes.

Qué tener en cuenta si compras en Sevilla, Málaga o en otra provincia andaluza

Aunque los horarios son similares entre provincias, la afluencia no es la misma. En Sevilla capital, el movimiento se concentra desde media mañana en las zonas de Nervión, Los Remedios y Sevilla Este, donde coinciden varios supermercados de gran tamaño. En Málaga, la mayor carga se reparte entre Teatinos, la zona centro y los accesos a grandes superficies del área metropolitana. En muchas localidades medianas ocurre lo mismo: se concentra el tráfico comercial en un único supermercado y esa acumulación puede hacer que algunos productos frescos se agoten antes del cierre.

Las cadenas recuerdan también que los productos más demandados para hoy, como puede ser el pescado, marisco, o las carnes de encargo y pan, pueden agotarse antes de la hora oficial de cierre.

En resumen, Andalucía contará este 24 de diciembre con supermercados abiertos, pero con horarios muy recortados y cierres casi simultáneos entre las 18:00 y las 19:00 horas. Y mañana, Navidad, ninguna de estas cadenas abrirá sus puertas. Hacer la compra con algo de margen sigue siendo la mejor manera de evitar sorpresas justo antes de sentarse a la mesa.