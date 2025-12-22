El pueblo de la sierra de Andalucía donde ha tocado el cuarto premio de la Lotería de Navidad: parece sacado de un cuento

Cazorla, un pequeño pueblo ubicado en la provincia de Jaén, se ha llevado una gran alegría este lunes después de que la suerte llegase a sus calles gracias a la Lotería de Navidad. Y es que en este territorio andaluz se vendió el décimo 78.477, correspondiente al cuarto premio valorado en 20.000 euros, eso además de no tener que dar nada a Hacienda.

Un lugar donde, no solo ha florecido la felicidad, sino que además cuenta con uno de los paisajes más bellos donde ha tocado premio en España. Atesorando maravillas de la naturaleza, rodeando a Cazorla hay muchos atractivos turísticos que enamoran a todos los turistas que se han acercado a conocer Cazorla. Aunque apenas tiene una población que alcanza un censo de 7.067 habitantes, lo cierto es que parte del encanto radica en la belleza de que no está masificada como otros pueblos ubicados en los alrededores.

Cazorla, el pueblo de la Lotería de Navidad que mezcla historia y naturaleza

El principal reclamo, más allá de las bellas casas blancas ubicadas en pendiente para envolver el castillo de la Yedra, ubicado en la zona más alta, destaca especialmente el Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, uno de los mayores espacios protegidos de nuestro país. En 1983 fue reconocida por la UNESCO como Reserva de la Bioesfera y en 2022 fue proclamada la nueva capital del Turismo Rural.

Allí se mezcla todo tipo de fauna y flora, donde hay bonitos valles, montañas y ríos para disfrutar de un escenario idílico para aquellos a los que les guste la naturaleza y el senderismo. Ya, en lo que respecta al pueblo, predominan las calles estrechas y empinadas que fusionan el arte andaluz y árabe. Eso sumado a la gastronomía de la comarca hace que también pueda disfrutarse para hacer una escapada cultural en nuestro país. Un lugar muy especial que ha recibido uno de los premios navideños más soñados cada año con la Lotería de Navidad.