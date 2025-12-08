La temporada navideña vuelve a poner el foco en Andalucía gracias a dos municipios que llevan años destacando por la calidad y la espectacularidad de su alumbrado. Málaga y Puente Genil se han consolidado entre los destinos más valorados para disfrutar de las luces de Navidad, y este año ambos vuelven a situarse en los puestos más altos del ranking nacional elaborado por la web Holidayguru. La lista, que cada temporada señala las mejores iluminaciones del país, sitúa a estas dos localidades como referentes claros dentro de la comunidad.

El interés por este ranking ha crecido con el paso del tiempo, en parte porque actúa como termómetro del impacto turístico que genera la iluminación navideña en cada ciudad. Holidayguru no sólo evalúa creatividad y despliegue técnico, sino también cómo cada municipio integra el alumbrado en su oferta de ocio y en la experiencia del visitante. En esta ocasión, Andalucía vuelve a aparecer en puestos destacados, demostrando la fortaleza de su propuesta navideña frente a grandes capitales españolas. Aunque el primer puesto de la edición 2025 ha recaído por primera vez en Vigo, el listado deja claro que el mapa de la Navidad española sería muy distinto sin Málaga y Puente Genil. La primera, con uno de los shows de luz más conocidos del país; la segunda, cuenta con un peso industrial y creativo único que ha hecho de su nombre una referencia en diseño navideño.

Málaga y Puente Genil: las dos ciudades de Andalucía con las mejor iluminación de Navidad

Málaga ocupa el cuarto puesto del ranking nacional, pero sigue siendo, de lejos, una de las ciudades más visitadas de España en estas fechas. Este año, el Ayuntamiento ha introducido un cambio que no ha pasado desapercibido: tres años después, los icónicos ángeles celestiales que coronaban los arcos luminosos de la Calle Larios dejan paso a escenas de la Natividad, un giro estético que marca la campaña 2025 y que supone la renovación más importante desde que se implantó este formato de espectáculo.

Fue el pasado 28 de noviembre, cuando miles de personas volvieron a concentrarse en el centro para disfrutar de la inauguración de estas luces de Navidad en Málaga, marcadas por los pases musicales, que se han convertido en uno de los grandes atractivos turísticos de la ciudad durante estas fechas. La inversión municipal alcanza los 1,5 millones de euros, consolidando una apuesta que Málaga mantiene desde hace años y que contribuye a su posición destacada en cualquier ranking nacional.

Pero además, la iluminación navideña no sólo transforma estéticamente el centro histórico, sino que reactiva el comercio, la hostelería y la llegada de visitantes nacionales e internacionales. Pese a no ocupar este año el podio, la ciudad vuelve a figurar como una de las mejores de España para vivir la Navidad, según la clasificación de Holidayguru.

Y luego tenemos la localidad cordobesa de Puente Genil, situada en el sexto puesto del ranking nacional, que aparece un año más por un motivo muy particular: aquí se diseñan muchas de las estructuras y figuras luminosas que luego se instalan en ciudades de toda España. Su industria local se ha convertido en un referente del sector, hasta el punto de que el pueblo funciona como una especie de preestreno navideño: lo que se ve por sus calles puede terminar iluminando grandes capitales en los años siguientes.

Puente Genil volverá a encender sus luces a partir del 21 de diciembre, una fecha en la que se espera recibir miles de visitantes atraídos por esa posibilidad de ver, en primicia, diseños que después formarán parte de la Navidad de otras ciudades. Ese protagonismo creativo explica su presencia en la lista y el reconocimiento creciente que recibe cada campaña.

Además de su iluminación, la localidad complementa la experiencia con actividades culturales y propuestas municipales que se integran en su tradicional programación navideña. Para Holidayguru, el valor de Puente Genil no está sólo en el alumbrado, sino en su influencia directa en la estética navideña del resto del país.

Vigo encabeza el ranking nacional por primera vez

El listado de Holidayguru está liderado este año por Vigo, que recibe por primera vez el premio al Mejor alumbrado navideño de España, dotado con 5.000 euros en promoción turística. La ciudad gallega ha desplegado en 2025 casi 12 millones de puntos LED, más de 50 elementos 3D y un árbol de 45 metros, con previsiones de 6,3 millones de visitantes y un impacto económico estimado en 800 millones de euros.

El resto del ranking: Madrid, Barcelona, Badalona y Valencia

El listado completo queda así: