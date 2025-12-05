Madrid ha vuelto a desplegar una de las iluminaciones de Navidad más ambiciosas de Europa, transformando sus calles en un itinerario luminoso que se extiende por 157 kilómetros. El encendido de luces oficial de la temporada 2025-2026 tuvo lugar el pasado 22 de noviembre en la Plaza de Cibeles, contando con el honor de ser inaugurado por el icónico piloto de rally, Carlos Sainz. Desde los diseños de moda en las arterias comerciales hasta las innovaciones lumínicas en las plazas emblemáticas, Madrid ofrece un circuito festivo que abarca los 21 distritos, permaneciendo encendido hasta el 6 de enero.

Horario de las luces de Navidad en Madrid

Para garantizar que los visitantes puedan planificar su recorrido nocturno, el Ayuntamiento de Madrid ha establecido un patrón horario que se mantiene estable durante las fiestas, con ampliaciones significativas en las fechas clave para permitir a la ciudadanía disfrutar de la Nochebuena y la Nochevieja bajo la luz de sus adornos.

Período Horario de encendido De domingo a jueves De 18:00 h a 00:00 h Viernes, sábados y festivos De 18:00 h a 01:00 h 24 de diciembre (Nochebuena) y 5 de enero (Víspera de Reyes) De 18:00 h a 03:00 h 31 de diciembre (Nochevieja) De 18:00 h a 06:00 h

Las mejores calles de Madrid para ver las luces de Navidad

El corazón de la celebración se concentra en una ruta ineludible que combina tradición, diseño y tecnología. Para una experiencia completa, se recomienda comenzar el paseo en los siguientes puntos clave:

Gran Vía y Callao : la principal arteria de la ciudad luce arcos gigantes inspirados en copos de nieve con efectos flash , culminando en el gran árbol luminoso de la intersección con la calle de Alcalá .

: la principal arteria de la ciudad luce arcos gigantes inspirados en , culminando en el gran luminoso de la intersección con la calle de . Puerta del Sol : punto neurálgico que presenta uno de los iconos más fotografiados: un majestuoso abeto de grandes dimensiones con un diseño renovado que emplea tecnología LED avanzada, simulando vidrieras luminosas .

: punto neurálgico que presenta uno de los iconos más fotografiados: un majestuoso con un diseño renovado que emplea tecnología avanzada, simulando . Barrio de Salamanca : calles como Serrano o Velázquez destacan por su iluminación inspirada en la alta costura, gracias a las creaciones de diseñadores de la Asociación Creadores de Moda de España (ACME).

: calles como o destacan por su iluminación inspirada en la alta costura, gracias a las creaciones de diseñadores de la Asociación Creadores de Moda de España (ACME). Paseo del Prado y Colón : La Menina Gigante luminosa regresa al Paseo del Prado, consolidándose como uno de los elementos más virales y artísticos de la decoración, mientras que en la Plaza de Colón destaca el Ángel de Madrid y el Nacimiento luminoso .

: La regresa al Paseo del Prado, consolidándose como uno de los elementos más virales y artísticos de la decoración, mientras que en la Plaza de Colón destaca el y el . Plaza de España : la ruta imprescindible incluye una parada obligatoria en la Gran Bola de Navidad walk-in, una estructura programable que ofrece un espectáculo de luz y sonido.

: la ruta imprescindible incluye una parada obligatoria en la walk-in, una estructura programable que ofrece un espectáculo de luz y sonido. Nuevos Ministerios: la zona acoge una Vela transitable de 12 metros de altura, que permite a los visitantes recorrerla por dentro.

Todos los árboles de Navidad que hay en Madrid

El despliegue de iluminación incluye un total de 13 grandes abetos luminosos repartidos estratégicamente por la ciudad para servir como faros festivos. Estas estructuras gigantes se han convertido en símbolos de cada barrio y reflejan la magnitud del evento.

Los abetos más destacados y sus ubicaciones principales son:

Puerta del Sol : El abeto central , con un diseño vanguardista y una altura considerable.

: El abeto , con un diseño vanguardista y una altura considerable. Plaza de Callao

Plaza de España

Plaza de Ventas

Plaza de Cibeles (junto al Palacio de Cibeles)

(junto al Palacio de Cibeles) Plaza Mayor (con un diseño artístico que complementa el tradicional mercado navideño)

Además de los grandes abetos, la ciudad se embellece con 7.134 cadenetas y 126 cerezos luminosos, además de motivos especiales como el gran Niño Jesús Luminoso en el Puente de Ventas y los belenes figurativos instalados en puertas históricas como la Puerta de Alcalá y la Puerta de Toledo, garantizando que el espíritu navideño alcance cada rincón de la capital.