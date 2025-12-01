El pueblo de la sierra de Madrid que se convierte en una villa de Navidad de cuento

Navacerrada, un pintoresco pueblo situado a solo 52 kilómetros de Madrid, se prepara para vivir una Navidad mágica en un entorno natural único. Enclavado en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, este lugar ofrece una estética serrana inconfundible, con sus tejados de pizarra y el aroma característico de la leña, lo que lo convierte en un destino perfecto para disfrutar del invierno. Con la llegada de la Navidad, Navacerrada se transforma en un punto de encuentro para vecinos y visitantes, con actividades especiales para todas las edades y una propuesta navideña llena de encanto.

Este año, el municipio celebrará su primer mercadillo navideño al aire libre, que estará abierto hasta el 6 de enero de 2025. Debido a la gran afluencia de visitantes, se recomienda utilizar el transporte público para llegar al pueblo. Sin duda, Navacerrada se ha convertido en uno de los destinos más mágicos para vivir la Navidad en la sierra madrileña.

Navacerrada, el pueblo mágico de Madrid en Navidad

Navacerrada se prepara para una Navidad llena de actividades para toda la familia. Desde el 6 de diciembre hasta el 6 de enero, el Paseo de los Españoles acogerá casetas navideñas y un mercadillo artesanal con productos únicos.

El sábado 14 de diciembre, se celebrará el primer Mini torneo de Mus Navideño en el Hogar del Pensionista a las 17:00 horas, y a las 20:00 horas, la Plaza Dr. Gereda acogerá una animada sesión de DJ. Además, el mismo día se llevará a cabo un taller infantil de decoración navideña para niños de 4 a 12 años.

Los conciertos también tendrán un lugar destacado en el programa de actividades, comenzando con el Concierto de Navidad de la Agrupación Musical Balanguía el 21 de diciembre a las 19:30 hora en el Teatro Casa de Cultura. Para cerrar el año, el 31 de diciembre a las 10:00 horas se celebrará la tradicional Carrera San Silvestre Navacerrada, un evento deportivo para despedir el año de una manera divertida. El 5 de enero, los Reyes Magos recorrerán las calles de Navacerrada en una cabalgata que comenzará en la Plaza de Toros, para finalizar con chocolate caliente y roscón de reyes en la Casa de la Cultura.

Para los más pequeños, Navacerrada ha preparado una serie de talleres infantiles entre el 23 de diciembre y el 3 de enero, donde los niños podrán disfrutar de actividades creativas. Además, el Paje Real estará en la Plaza Dr. Gereda para recoger las cartas de los niños dirigidas a los Reyes Magos.

Mercadillo navideño

El mercadillo navideño de Navacerrada en la Plaza Doctor Gereda estará abierto hasta el próximo 6 de enero. En este mercado se pueden encontrar productos artesanales, moda, gastronomía gourmet y regalos originales, todos ellos con el sello distintivo de la región. Organizado por la Concejalía de Festejos, este evento permite descubrir la creatividad y el talento de los artesanos y comerciantes locales, quienes ofrecen sus productos en las tradicionales casetas navideñas. Además, el mercadillo está acompañado de espectáculos y actividades que mantienen vivo el espíritu navideño.

Programación

La programación de la Navidad 2024 en Navacerrada es la siguiente:

Sábado 14 de diciembre

17:00 horas – Minitorneo de Mus Navideño. Hogar del Pensionista.

20:00 horas – DJ. Plaza Dr. Gereda.

11:30 horas – Taller: Adornos de Navidad.

Domingo 15 de diciembre

13:45 horas – Comida de Navidad +60. Restaurante Miravalle.

Viernes 20 de diciembre

9:45 horas – Un Rey Mago visita la Casita de niños y el Cole de Navacerrada.

19:30 horas – Cuentacuentos adultos: «Don Pedro dijo no».

Sábado 21 de diciembre

19:30 horas – Agrupación Musical Balanguía: Concierto de Navidad. Teatro Casa de Cultura.

Domingo 22 de diciembre

17:30 horas – Cuentacuentos infantil: «Cuento navideño». Teatro Casa de la Cultura.

Lunes 23 de diciembre

11:30 a 13:30 horas – Talleres infantiles. Aula Dr. Julio González Villasante.

Martes 24 de diciembre

11:30 a 13:30 horas – Talleres infantiles. Aula Dr. Julio González Villasante.

Jueves 26 de diciembre

11:30 a 13:30 horas – Talleres infantiles. Aula Dr. Julio González Villasante.

18:00 horas – Caldo solidario. Asociación La Maliciosa. Plaza Dr. Gereda.

Viernes 27 de diciembre

11:30 a 13:30 horas – Talleres infantiles. Aula Dr. Julio González Villasante.

18:00 a 21:00 horas – Jornada de hinchables, villancicos y deportes. Polideportivo.

Sábado 28 de diciembre

18:00 horas – Castañada. Plaza Dr. Gereda.

Domingo 29 de diciembre

12:00 horas – Pre-uvas. Plaza Dr. Gereda.

12:15 horas – Concurso de jerséis feos. Plaza Dr. Gereda.

13:00 horas – Charanga Sarao por las calles del municipio.

18:00 horas – Bingo Navideño. Hogar del Pensionista.

Lunes 30 de diciembre

11:30 a 13:30 horas – Talleres infantiles. Aula Dr. Julio González Villasante.

Martes 31 de diciembre

10:00 horas – Carrera San Silvestre 2024. Paseo de los Españoles.

11:30 a 13:30 horas – Talleres infantiles. Aula Dr. Julio González Villasante.

1:00 horas – Fiesta de Fin de Año. Casa de la Cultura.

Jueves 2 de enero

11:30 a 13:30 horas – Talleres infantiles. Aula Dr. Julio González Villasante.

18:00 a 20:00 horas – Paje Real. Plaza Dr. Gereda.

Viernes 3 de enero

11:30 a 13:30 horas – Talleres infantiles. Aula Dr. Julio González Villasante.

18:00 a 20:00 horas – Paje Real. Plaza Dr. Gereda.

Sábado 4 de enero

18:00 a 20:00 horas – Paje Real. Plaza Dr. Gereda.

19:00 horas – Orquesta JOsM: «Pedro y el Lobo». Teatro Casa de Cultura.

Domingo 5 de enero

19:00 horas – Cabalgata de los Reyes Magos.

¡Disfruta la Navidad en éste precioso pueblo de Madrid!