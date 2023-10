Espadas sólo cumple ante Sánchez: sus mentiras y ataques a Andalucía le dejan contra las cuerdas

Juan Espadas debe mucho a Pedro Sánchez, quien apostó por él como líder de un PSOE andaluz (PSOE-A) que sigue a la deriva tras sus casi cuatro décadas de saqueo en la comunidad. El líder del PSOE quiso que el entonces alcalde de Sevilla fuera la persona que liderara la oposición interna a Susana Díaz, que osó enfrentarse a Sánchez en las primarias. Pero los socialistas andaluces ya no confían en un Juan Espadas que con sus mentiras y sus ataques a Andalucía está poniendo demasiado de relieve que su único fin es contentar a Sánchez, y no a los andaluces. Su defensa de la amnistía y sus constantes mentiras hacen que día a día pierda credibilidad no sólo ante los andaluces, sino también ante sus votantes: los socialistas de Andalucía. Espadas, en estas, está desesperado.

Que Espadas sólo busca contentar a Sánchez ya no es ningún secreto. Sin embargo, esto le está pasando mucha factura al líder del PSOE andaluz. Fuentes socialistas aseguran a OKDIARIO Andalucía que el perfil de Espadas cada vez gusta menos a un socialismo andaluz que ya lo ha ido dejando claro en las dos últimas elecciones autonómicas en la comunidad, mostrando en las primeras la puerta de salida de San Telmo al PSOE y en las segundas ratificando a Juanma Moreno con una mayoría absoluta histórica.

El PP pone los puntos sobre las íes

La portavoz del PP de Andalucía, Maribel Torregrosa, ha llamado este sábado a defender «la igualdad de los andaluces y de todos los españoles frente a las posibles cesiones» del líder del PSOE y presidente en funciones, Pedro Sánchez, a los partidos independentistas «en forma de privilegios legales y económicos» a cambio de su apoyo para revalidar la Presidencia del Gobierno. Algo que, como bien saben, defendió el propio Espadas este pasado jueves en el Senado.

Para Torregrosa, «la discreción a la que apelan continuamente tanto Sánchez como el PSOE para avanzar en las negociaciones hacia su investidura» sólo está destinada a «ocultar lo que verdaderamente están negociando con los partidos independentistas», en alusión a «cesiones» que derivarían en «ciudadanos de primera y de segunda» en España.

También ha señalado la ley que negocian el PSOE y Unidas Podemos con los partidos independentistas catalanes, para amnistiar a los involucrados en el proceso independentista catalán de 2017 que aún tienen cargos pendientes con la Justicia y que tales fuerzas apoyen así una nueva investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Mientras los socialistas aseguran que los extremos a negociar de cara a dicha amnistía se encuadrarán en la Constitución y que pretenden mejorar la convivencia entre todos los españoles y los territorios, la dirigente del PP ha alertado de que «conceder la amnistía a aquellos que fueron procesados y condenados por desafiar la Constitución y a quienes están fugados para no rendir cuentas ante la Justicia no sería ni generosidad ni compromiso por la convivencia, sería pedirles perdón y darles la razón en su teoría de que España es un estado opresor».

«La llamen como la llamen, concederles la amnistía y entregar la gobernabilidad a aquellos que no creen en la unidad de la nación y que apenas representan el 6% de su población es debilitar España y dividir a los españoles por el único interés de Sánchez de conservar» el poder, ha enfatizado.

Y mientras el PSOE acusa al PP de utilizar el asunto con interés político para «dividir» a la sociedad, Torregrosa considera «imprescindible que el PSOE deje de mentir y diga de una vez si va a tragar con las imposiciones del separatismo para que haya gobierno o si habrá nuevas elecciones». «En Andalucía estaremos absolutamente vigilantes para que esos acuerdos que los socialistas están negociando con tanta opacidad no se traduzcan en privilegios para unos pocos», indica, rechazando la posibilidad de que la financiación autonómica o los Presupuestos Generales del Estado sean «moneda de cambio» en las negociaciones.

«Si Sánchez quiere hablar de financiación autonómica debe hacerlo con todas las comunidades autónomas y en el seno del órgano adecuado para ello, que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera y no en un despacho escondido de Waterloo», ha aseverado.

Las mentiras de Espadas

Al respecto, Torregrosa ha opinado que Espadas «ha perdido definitivamente la poca credibilidad que tenía, yendo al Senado a atacar a Andalucía para defender lo indefendible y ejercer de portavoz de Sánchez», considerando que «debe renunciar a su acta de senador después de haber mentido públicamente al justificar la ausencia del Gobierno asegurando que no había sido invitado, cuando existe un certificado oficial que confirma dicha invitación».

Para concluir, ha asegurado que «la inmensa mayoría de los andaluces» están «decididos a alzar la voz en defensa de la igualdad de todos los españoles ante la ley y vivan donde vivan».