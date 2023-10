Un desesperado Espadas exige a Moreno que rompa la moción de censura en Mijas

Al socialista Juan Espadas, secretario general del PSOE de Andalucía (PSOE-A), no le ha gustado la moción de censura que PP y Vox, con un concejal no adscrito, han hecho en Mijas (Málaga) y que conllevará que el PSOE pierda otra alcaldía más en Andalucía en favor del PP. A la desesperada, Espadas ha exigido este viernes que rompa la citada moción de censura ya que considera que es «su mayor error político en Andalucía, al poner por delante al PP y sus interés frente a los vecinos y eso es muy grave». Así, ha asegurado que todavía se puede evitar «esta tropelía».

En declaraciones a los periodistas en dicha localidad, Espadas ha señalado que hasta el 2 de noviembre Moreno «puede cambiar esto» y hacer que «no se cometa esta tropelía», por lo que le ha pedido que «si es un responsable político que cree de verdad que la política se hace desde la honorabilidad y la honestidad, que lo demuestre, tiene tiempo de romper esta moción de censura y decirle a los suyos en el PP de Málaga y de Mijas que no se llega a las instituciones por la puerta trasera».

Ha señalado que con esta moción Moreno está diciendo «que había un Gobierno municipal que le estorbaba» en la Costa del Sol «porque le decía las verdades del barquero» y ha recordado que ya en las elecciones «dijo que había que votar a quien se entendiera bien con ellos; pero la gente vota a quien quiere y aquí lo han hecho a quien tenía el mejor equipo y proyecto».

«Cuando el interés partidario, en este caso del PP, es la única razón porque no hay otra, ni la del interés general ni la de ninguna cuestión o problema en el Ayuntamiento; cuando eso no se puede explicar o cuando en el pleno que se produzca no quede claro, lo que se estará produciendo en definitiva es el asalto a una institución que es de todos», ha expresado.

Según ha señalado el dirigente socialista, «lo peor que hay en política es que una organización no respete a las instituciones y hoy el PP ejecuta una operación diseñada desde hace meses para resolver un problema interno».

Ha criticado que el PP ha sido capaz «de acordar el cambio de un Gobierno legítimo que ha ganado las elecciones por una unión temporal de intereses, puestos a disposición sencillamente del poder por el poder; sin proyecto, sin liderazgo y sin la persona que se enfrentó a las elecciones municipales con el proyecto político».

«Hay un gran engaño a los vecinos de Mijas, pero estos no son tontos y van a responder», ha dicho Espadas, quien ha considerado que las mociones de censuras se pueden presentar, aunque «se tienen que explicar y justificar» y en este caso «no se puede explicar».

Para el socialista, González y su equipo «son el Gobierno municipal legítimo de Mijas», ironizando con que «luego el PP habla de por qué no gobierna en España la lista más votada». «En la vida hay que ser consecuente y coherente. Y aquí hubo una lista más votada», ha reiterado.

Espadas ha reconocido el trabajo realizado por el alcalde de Mijas y le ha dado las gracias «por ser socialista honesto y representar a unos vecinos que hoy te respaldan aquí». Ha asegurado que González ha hecho «una gestión impecable que habla por sí misma», con un Ayuntamiento «que ayudó a sus vecinos» y «sin deudas y con capacidad económica para acometer proyectos de futuro e inversiones».

Por su parte, el aún alcalde de Mijas ha criticado «las excusas» dadas para esta moción de censura; «que trabajamos mucho y que por lo tanto ese trabajo requiere de inversión municipal y que exigíamos mucho a la Junta de Andalucía, que mejoraran nuestros colegios, nuestros centros de salud, reclamar un hospital para nuestra ciudad; eso obviamente al PP de la Junta de Andalucía y al PP de Málaga le molestaba».