Espadas miente: el PP sí convocó al Gobierno a participar en la Comisión de CCAA del Senado

El secretario general del PSOE andaluz (PSOE-A), Juan Espadas, miente (otra vez). Este viernes, el socialista aseguraba sin pudor que el PP no había «convocado formalmente» a ningún miembro del actual Gobierno central en funciones a participar en la sesión de este jueves en el Senado con los presidentes autonómicos. Pero es mentira.

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha demostrado con documentos, a los que ha tenido acceso OKDIARIO Andalucía, que Juan Espadas miente al afirmar que desde la Cámara Alta “no se convocó formalmente» a ningún miembro del actual Gobierno central en funciones a participar en la sesión de este jueves en la Cámara Alta con los presidentes autonómicos. Por ello, los populares en el Senado exigen al senador del PSOE “que presente su renuncia por mentir a los españoles”.

El portavoz del PP en la Comisión de CCAA del Senado, Antonio Silván, ha subrayado este viernes que «la Mesa de la citada Comisión sí convocó al Gobierno, como lo acredita el certificado oficial de la Cámara Alta». Un documento que pueden leer aquí.

“La falsedad de Espadas ponía en cuestión el funcionamiento impecable de los servicios del Senado”, apostilla Antonio Silván, quien también ha recodado el anuncio realizado por la ministra de Política Territorial en funciones y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, el pasado martes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, acerca de que el Ejecutivo no acudiría a la Comisión de CCAA convocada por el Senado.

“La ministra anuncia que el Gobierno no iba a acudir, precisamente porque estaba convocado, y en ningún momento argumenta que no habían recibido la notificación”, remarca Silván. Igualmente, Antonio Silván denuncia la “falta de responsabilidad y de respeto institucional y a los españoles” del Gobierno y de los líderes autonómicos del PSOE, incapaces de anteponer el interés de España y de los españoles, frente al interés personal de Sánchez de mantenerse en la Moncloa a cualquier precio. “Con la nueva mentira que hoy le ha tocado soltar a Espadas, Sánchez no va a ocultar que su Gobierno no tenía nada que decir, ayer en el Senado, porque está volcado en una negociación turbia y oscura de la amnistía y del referéndum de autodeterminación”, termina Silván.

La mentira de Espadas

En declaraciones a Onda Cero, Espadas ha explicado que, en otras ocasiones, sí se ha convocado a algún miembro del Gobierno, como cuando se celebró una sesión de la comisión para hablar sobre fondos europeos. «Ayer nadie se tomó la molestia», ha indicado Espadas, apuntando que lo mismo al PP no le convenía un formato que incluyera la comparecencia de Ejecutivo.

«Además estamos con un Gobierno en funciones y como es lógico, no se compareció por una razón y por otra», ha apuntado. Juan Espadas ha insistido en que el PP ha utilizado el Senado con la convocatoria de la citada comisión con un fin «claramente partidista», en absoluto institucional, y para «enturbiar, crispar» e «interferir» en el debate de investidura de Pedro Sánchez.