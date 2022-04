La Junta de Andalucía investiga la ‘fuga’ de dos niños de dos años de una escuela de infantil de Almería el pasado Lunes Santo. Los menores abandonaron el centro en sus motos de juguete y fueron encontrados en la calle, a 300 metros de la guardería.

La Inspección Educativa de la Consejería de Educación y Familias ha abierto un expediente informativo para esclarecer los hechos y adoptar «las medidas pertinentes». Los pequeños llegaron a recorrer varios cientos de metros por las concurridas calles de la capital hasta que una mujer los recogió y alertó a la Policía Nacional.

Los hechos tuvieron lugar el pasado lunes, en torno a las 10:00 horas, en la escuela infantil Torre de los Ángeles, situada en la carretera de los Limoneros de Almería capital. Los niños salieron a la calle sin ser vistos aprovechando una puerta abierta. Cuando la viandante se topó con ellos se encontraban solos frente a un semáforo.

Tal y como detalla La Voz de Almería, cuando llegaron los agentes aparecieron casi al mismo tiempo dos monitoras de la guardería que corrían por la calle en busca de los niños ‘fugados’. La Policía entregó a los pequeños a las docentes y trasladó los hechos a la Fiscalía de Menores. Las madres estudian interponer una denuncia contra la empresa concesionaria de la escuela infantil, contratada por la Consejería de Educación de la Junta, ya que la plantilla titular del centro se encontraba de vacaciones.

Según ha apuntado a EFE una de las madres de los niños, no sólo está en marcha la investigación de la Inspección Educativa, sino que la directora ha solicitado también un informe a esta empresa y una «mayoría» de padres de los niños de la guardería han presentado un escrito para solicitar medidas e información. «Es un hecho gravísimo. Una cosa que no se puede volver a repetir. No basta con decir que gracias a Dios no ha pasado nada», ha lamentado.