Los diputados andaluces despliegan su arte cantando un villancico flamenco con guitarras y panderetas

El Parlamento de Andalucía ha felicitado este jueves la Navidad cantando villancicos flamencos a pleno pulmón en el salón de plenos. Los diputados de PP y Vox han dado rienda suelta a su arte haciendo sonar cajones, guitarras y panderetas mientras entonaban Los peces en el río, La marimorena o Ya viene la vieja con el aguinaldo.

Con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, a la cabeza, los 58 diputados del PP-A y los 14 de Vox han cerrado la actividad parlamentaria de este 2024 deseando felices fiestas a los andaluces. El consejero de Presidencia e Interior, Antonio Sanz, ha demostrado sus dotes flamencas con el cajón, escoltado por dos guitarras.

La tradición no se celebraba desde 2012, pero se recuperó en 2022 de la mano del Gobierno de Juanma Moreno. Hace años, la última sesión plenaria del año, que coincide con la aprobación de los presupuestos de la comunidad, concluía con esta bonita costumbre, aunque entonces solían participar diputados de todos los grupos parlamentarios. En esta ocasión no ha participado nadie del PSOE-A ni de Por Andalucía ni del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, bien por verse incapaces de dejar por un momento sus discrepancias a un lado o bien para no ofender a otras religiones.

Belén y felicitación

Este miércoles Moreno dio el pistoletazo a las fiestas navideñas inaugurando el Belén del Palacio de San Telmo, creado artesanalmente por la Asociación de Belenistas de Sevilla y declarado Bien de Interés Cultural.

🥳 Comienza la Navidad en San Telmo, sede de la presidencia de la Junta de Andalucía, con la inauguración del tradicional Belén de la Asociación de Belenistas de Sevilla. 🎄¡Feliz Navidad a todos los andaluces! 🫶 Y próspero 2025. pic.twitter.com/y5TheLhTBU — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) December 18, 2024

En su felicitación navideña de este año, el presidente de la Junta ha rendido homenaje a los efectivos del Infoca desplazados a distintos puntos de Andalucía para realizar tareas de limpieza tras los daños provocados por la DANA que azotó la comunidad a finales de octubre y principios de noviembre.

«Andalucía es la entrega, la fuerza, el cariño. Andalucía son las manos de un pueblo generoso que se vuelca con los demás», asegura Moreno en su mensaje de felicitación, que cierra con el deseo de una «feliz Navidad» y que «el nuevo año venga cargado de ilusiones cumplidas».