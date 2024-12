El hermano de Sánchez se borra de la gira de villancicos pese a cobrar por coordinar los espectáculos

David Sánchez, también conocido como David Azagra, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha asistido a la 42ª Muestra Provincial de Villancicos. A pesar de que cobra precisamente como director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, tal como avanza OKDIARIO, el director musical imputado ha despreciado una gira de conciertos por toda la provincia.

Fuentes del mundo coral de Extremadura confirman a este periódico que ni saben quién es David Sánchez. A pesar de que es director musical, no se ha implicado en uno de los principales proyectos musicales de la Diputación pacense. Como ha averiguado la UCO de la Guardia Civil, en relación con las acusaciones de absentismo laboral, David Sánchez no tenía un despacho donde trabajar. El hermano de Sánchez se centraba supuestamente en desarrollar una obra de ópera al año que costaba del orden de 180.000 euros y que sólo las representaba una vez. No se recuperaba en entradas ni el 4% de lo que costaba la producción.

Por el contrario, a una gira de una docena de conciertos por toda la provincia que acerca la música navideña a miles de ciudadanos, David Sánchez no acude. Ni siquiera le conocen en la organización de estos eventos que incluso se retransmiten por streaming.

La ausencia de Sánchez en este evento cultural, que cuenta con más de cuatro décadas de historia, ha llamado la atención, dado su alto cargo especializado en la materia musical en la institución provincial. La Muestra de Villancicos, organizada por la Diputación de Badajoz en colaboración con la Federación Extremeña de Corales, es uno de los eventos más emblemáticos del calendario cultural de la provincia.

Un representante de la Federación Extremeña de Corales, con 25 años de experiencia en el sector, afirma a OKDIARIO no conocer a David Sánchez ni haberlo visto nunca en relación con las actividades corales de la región. «No ha ido, no lo he visto nunca», declaró el portavoz, quien además señaló que la Oficina de Artes Escénicas «no ha estado nunca relacionada con nosotros».

Los organizadores de esta muestra de corales, que reciben una pequeña subvención de 40.000 euros de la Diputación, desarrollan su ardua labor a lo largo del mes de diciembre en diferentes municipios de la provincia. El formato actual consiste en actuaciones individuales de coros en distintas localidades. El formato anterior era reunir varios coros en un mismo evento. Sin embargo, en esa etapa tampoco vieron a David Sánchez.

Conciertos de corales de este año en la Diputación de Badajoz.

Esta situación plantea interrogantes sobre la implicación de la Oficina de Artes Escénicas en eventos culturales de carácter musical en la provincia, y sobre la justificación de cargos directivos en la institución provincial cuya presencia no se materializa en eventos culturales significativos.

La Muestra Provincial de Villancicos es un evento de gran importancia cultural para la región. Como explicó en rueda de prensa Manuel Candalija, director del Área de Cultura, Deportes y Juventud de la Diputación, se trata de «uno de las iniciativas con más antigüedad en la Diputación y, por lo tanto, más simbólica, que regala alegría a la provincia». El programa incluye actuaciones de una docena de corales en una docena de localidades diferentes, presentando un repertorio de canciones tradicionales extremeñas.

El presidente de la Federación Extremeña de Corales, Pepe Valadés, destacó ese día la importancia de preservar el folklore regional a través de estas actuaciones. Mencionó villancicos autóctonos como 12 palabritas, Los pastores no son hombres, Gitanillos que han entrado y El caracol que suena, como ejemplos del rico patrimonio musical de Extremadura.

La ausencia del hermano de Sánchez en estos eventos ha llevado a cuestionar la transparencia en la gestión de los recursos públicos y ha generado un debate sobre posible nepotismo. Hasta el momento, ni la Diputación ni representantes del Gobierno han hecho comentarios oficiales sobre esta controvertida situación. Mientras la Diputación celebra en sus comparecencias con la prensa el éxito cultural de la muestra, esta polémica amenaza con empañar el espíritu navideño que el evento busca promover.