Que levante la mano el familiar de Sánchez que no esté imputado

Suma y sigue: el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, ha sido citado a declarar por la juez que investiga la presunta malversación de caudales públicos de la socialista Diputación de Badajoz. El hermano músico de Pedro Sánchez está tetraimputado en un caso en el que también están siendo investigados los máximos responsables políticos de la institución. El último informe de la UCO ha sido contundente: se aprecian todo tipo de delitos desde el nombramiento mismo del hermano músico del presidente del Gobierno como Coordinador de Conservatorios, un cargo que la Guardia Civil considera absolutamente innecesario y que no fue otra cosa que una mamandurria ideada por la Diputación para justificar los más de 50.000 euros que cobra el hermano del jefe del Ejecutivo.

Porque, además, David Sánchez ostenta la plusmarca mundial de absentismo laboral, al contarse con los dedos de la mano las veces que acudió a su puesto de trabajo. Bueno, en realidad no tenía ni despacho porque todo era un paripé. El informe de la Guardia Civil pone de manifiesto que lo que se necesitaba era un pianista y un bibliotecario, pero el presidente de la Diputación de Badajoz, el también imputado Miguel Ángel Gallardo, decidió contratar al excelso músico David Sánchez, el único empleado público con permiso para hacer lo que le viniera en gana, incluido no trabajar. Eso sí, no hubo pianista ni bibliotecario.

Visto lo visto, y a tenor de los acontecimientos, habrá que concluir que Pedro Sánchez pasará al Guinness por ser el presidente del Gobierno con mayor número de familiares y allegados imputados. Su mujer, su hermano, su fiscal general de confianza, el que era su mano derecha cuando llegó a Moncloa -José Luis Ábalos-. Y con el que fuera su jefe de Gabinete en la Moncloa, el hoy ministro Óscar López, al borde de la imputación por la filtración de los correos de la pareja de Ayuso. Impresionante