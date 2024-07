El diputado andaluz Carmona (PP) rompe en pedazos el documento de la financiación singular para Cataluña.

José Ramón Carmona, diputado del PP en el Parlamento de Andalucía y secretario general del PP de Málaga, ha sido más claro que nunca para hablar de la posición de su partido frente a los beneficios y privilegios de Cataluña gracias a los pactos de Pedro Sánchez con el independentismo para perpetuarse en la Moncloa. Por ello, Carmona no ha dudado en romper públicamente el documento sobre la financiación singular para Cataluña para mostrar su rechazo y el de todo el PP a tales privilegios.

«En esta mano tengo un documento que pretende romper España. Éste es el documento de la financiación singular para Cataluña. Y en esa otra mano tengo los documentos de la firma del pacto para llegar al Gobierno entre Pedro Sánchez, ERC y Junts. Pues les digo claramente que el precio de estos disparates no es otro que agachar la cabeza. Quieren romper España. Ésta no es la posición, ni ahora ni nunca, del PP, que cree que hay que tener una España unida y solidaria, frente a quienes quieren separarla y trocearla en pequeños Reinos de Taifas. Pues que sepan que no aceptamos ni vasallajes ni chantajes. ¡Ni privilegios ni menosprecios a Andalucía! No aceptamos que crean que Andalucía es una moneda de cambio para la insolidaridad», ha señalado José Ramón Carmona mientras rompía el citado documento.

Melilla

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), también ha criticado que Cataluña parece ser la excepción en muchos problemas, incluyendo la crisis de los menas. «Espero que Cataluña dé un paso al frente», ha reiterado.

Imbroda ha recordado que Melilla ha estado en primera línea de apoyo en la crisis de los menores migrantes. «Nosotros ya todo lo que tuvimos que hacer con los menas en España, lo hemos hecho. En demasía», ha dicho.

El presidente ha lamentado además la «falta de solidaridad» de otras comunidades en el pasado. «En aquella época no tuvimos ninguna solidaridad cuando estábamos nosotros que teníamos que hasta los cuartos de baño habilitarlos en las residencias de menores para poder meter camas», ha dicho.

Imbroda ha enfatizado igualmente que Canarias está sufriendo mucho y que los centros de acogida están sobreocupados. «Espero que las comunidades autónomas, y por supuesto con Cataluña a la cabeza, en paridad con las demás, acepten que Canarias pueda o no pueda enviar menas», ha declarado.

El presidente ha concluido que los mismos menores migrantes están en malas condiciones debido a la sobreocupación que sufren las islas y que es necesario «un apoyo contundente de todas las comunidades autónomas».