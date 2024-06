Andalucía ve una «vergüenza» la «financiación singular» a Cataluña: «¿Cuál es su situación especial?»

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha denunciado este jueves que la «financiación singular» que el Gobierno ha prometido a Cataluña es «una auténtica vergüenza» y «rompe la igualdad de los españoles, el principio de solidaridad interterritorial y la cohesión».

Carolina España ha reaccionado así a las palabras de este jueves de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha señalado que las «cuestiones singulares» que tienen algunas comunidades autónomas como Cataluña «tienen que tener un tratamiento especial» en materia de financiación autonómica.

«¡Ya basta! ¡Se están cargando la democracia!», ha enfatizado la consejera en respuesta a una pregunta del PP en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, donde ha añadido que este asunto supone «un cheque en blanco al independentismo» que se encargarán de «pagar todos los andaluces».

«Cataluña no es una comunidad infrafinanciada. ¿Dónde está su situación especial? Andalucía sí es una comunidad infrafinanciada desde el año 2009 y está cansada de tanto maltrato», ha subrayado la titular de Hacienda, remarcando que «el Gobierno de España está asfixiando a la Junta, a Andalucía y a los andaluces».

«Se nos deben 1.500 millones de euros que el Gobierno de España no nos entrega cada año. No se están actualizando las entregas a cuenta. Son 150 millones de euros menos cada mes», ha detallado. De igual manera, la consejera se ha quejado de la dificultad para certificar los fondos europeos del marco 2021-2027 «porque no tienen el aplicativo informático», lo que lleva a que «no se ingrese» el dinero que la Junta ya ha «ejecutado».

Ante esta situación, Carolina España ha preguntado sobre el papel que están jugando los partidos de la oposición: «¿Dónde está el Partido Socialista de Andalucía?». «El Gobierno se está cargando el estado del bienestar, la igualdad y la democracia. No sólo se alejan de los ciudadanos y pierden las elecciones, sino que están persiguiendo a los jueces, a los periodistas y a los medios de comunicación», ha rematado la consejera de la Junta.

Financiación «singular» a Cataluña

La ministra de Hacienda María Jesús Montero ha hablado de un «tratamiento especial» a Cataluña en materia de financiación autonómica, pero insiste en llevar a cabo una negociación junto al resto de comunidades autónomas para impulsar un modelo que sea válido para todas.

Montero ha pedido a Junts diferenciar entre el proceso para elegir nuevo presidente en Cataluña, en el que pugnan con el PSC, al acuerdo que mantienen en el Congreso de los Diputados para apoyar al Ejecutivo de coalición, ya que se trata de «planos distintos».

En declaraciones a RNE, y preguntada sobre si el Gobierno está dispuesto a ofrecer una financiación singular a Cataluña a cambio del apoyo de los partidos independentistas al líder del PSC, Salvador Illa, la ministra ha apuntado que deben abordar el debate sobre la financiación autonómica «dentro de un contexto global», y considera que no tiene sentido hacer «carpetas distintas de un tema que es común».

Además, insiste en que deben atender las singularidades que se puedan presentar en determinados territorios «por sus características, por razones históricas o por su orografía».