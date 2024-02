La respuesta del Gobierno de Sánchez a Andalucía por pedir una financiación justa: «No bajéis impuestos»

El Gobierno de Pedro Sánchez ha criticado este jueves que la Junta de Andalucía pida el dinero que se le debe por la infrafinanciación que sufre mientras sigue bajando impuestos. Así de absurda ha sido la respuesta del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que se ha quejado de que haya comunidades como Andalucía exigiendo un fondo de nivelación a la vez que están bajando o eliminando impuestos, como el de Sucesiones. Es decir, que bajo el punto de vista del ministro, a las comunidades a las que se les está castigando, además, no se les debería permitir bajar impuestos.

«El Gobierno de Pedro Sánchez no sólo recurre siempre al castigo a los ciudadanos vía impuestos, sino que además los discrimina por territorios. Andalucía no va a compensar lo que el Gobierno sabe que le corresponde y no quiere darle metiendo la mano en el bolsillo de los andaluces. Por eso es tan fundamental la igualdad entre ciudadanos», han explicado a OKDIARIO fuentes de la Junta de Andalucía.

Y es que el ministro Torres ha respondido así al ser preguntado por la reforma del sistema de financiación autonómica, que están reclamando las comunidades autónomas después de llevar caducado desde hace ya casi diez años. En este contexto, el ministro de Política Territorial ha afeado a las comunidades autónomas que están reclamando un fondo de nivelación que, a la vez que exigen este dinero, estén bajando los impuestos o incluso llegándolos a suprimir.

De hecho, hace apenas un mes se vivió la conjura de Fitur, en la que los presidentes autonómicos de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha hablaron para hacer un posible frente común a la hora de plantear este fondo de nivelación para estas regiones infrafinanciadas. En el caso de Torres, ha personalizado estas críticas en las comunidades del PP que piden este fondo mientras bajan impuestos o los suprimen.

«Hay comunidades que le dicen al Gobierno, oiga, tenemos que tener más fondos y luego hacen política autonómica, ingresando menos porque retiran el dinero del impuesto de sucesiones o donaciones. Oye, lo segundo es legítimo, pero lo que no parece lógico es que tú decidas ingresar decenas de millones menos y les pidas luego más fondos al Gobierno de España», ha denunciado.

Una vergüenza de declaraciones que dejan claro que, para el Ejecutivo, aquellas comunidades a las que se les está ahogando desde el Gobierno de Pedro Sánchez no deberían poder bajar impuestos. Cabría recordarle al ministro, en este sentido, que la Junta de Andalucía no está pidiendo «más fondos», sino simple y llanamente el dinero que le corresponde, que asciende a más de 1.000 millones al año más de lo que recibe.

Juanma Moreno

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, fue más que claro este miércoles con la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, respecto a la infrafinanciación de la comunidad. «No voy a parar hasta que nos conceda el último céntimo que nos debe», en alusión al actual modelo de financiación cuya aplicación, según cálculos del Gobierno andaluz, hace que la comunidad autónoma pierda cada año 1.400 millones de euros.

Juanma Moreno aseguró que está «dispuesto a firmar mañana mismo un documento público para decir que esos 1.409 millones de euros los dedicaremos exclusivamente a sanidad, a sequía y a educación. Pero necesitamos que hagan justicia. ¿Por qué nosotros tenemos que competir con el resto de territorios de España con una mano atrás atada?», se ha preguntado el presidente andaluz.