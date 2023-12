La Junta de Andalucía lo tiene claro: no quiere quita de deuda, quiere dejar de estar infrafinanciada

Las cesiones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante los partidos independentistas catalanes y vascos para lograr su investidura permitirá condonar 15.000 millones de euros de deuda a Cataluña. Ello supondrá que cada ciudadano del resto de España deberá 380 euros más, mientras que cada catalán se ahorrará 1.932 euros. En estas, son muchos los que se preguntan qué harán comunidades como Andalucía, donde, según ha podido saber OKDIARIO, tienen más que clara su postura: no quieren regalos, quieren lo que merecen.

Fuentes de la Junta de Andalucía aseguran que, en este sentido, el Gobierno de Pedro Sánchez aún no ha pedido reunión alguna al Gobierno de Juanma Moreno, por lo que resulta muy complicado dar una respuesta ante algo que aún desconocen. Lo que sí que tienen claro en el Ejecutivo popular andaluz es que no quieren que se les perdone nada, sino un un fondo de nivelación que compense la infrafinanciación que sufre Andalucía, de modo que quede en la media de las comunidades. Este fondo, según las mismas fuentes, sería de exactamente 1.079 millones. En total, para las comunidades infrafinanciadas (Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Andalucía) serían unos 2.000 millones de euros.

La Junta de Andalucía exige este pago de forma inmediata para poder meterlo en los Presupuestos que se están gestando ahora. En este sentido, piden que se aborde el sistema de financiación, ya que en la comunidad llevan casi 15.000 millones perdidos -a más de 1.000 millones por año-. Una vez eso quede resuelto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que es donde tiene que resolverse, entonces «ya hablaremos de otros asuntos», esgrimen en el seno de la Junta de Andalucía, desde donde tienen claro que, hasta que no se solucione su infrafinanciación, no quieren hablar de nada más.

«De la quita de la deuda no nos podemos pronunciar porque no sabemos ni siquiera qué es lo que quieren hacer», explican fuentes de la consejería de Economía. Y es que la deuda no es un problema para Andalucía, ya que la comunidad ha logrado salir a los mercados, refinanciar la deuda y aplanar la curva, gracias a que tienen unas condiciones económicas buenas -mucho mejores a las que había en una etapa socialista de casi cuatro décadas que ha estado marcada por la corrupción-.

Así, la deuda no es un problema para el equilibrio económico de Andalucía. Lo que sí es un problema es la infrafinanciación. Vean ustedes todo lo que se está haciendo con 46.000 millones de euros presupuestados, e imaginen qué se podría hacer con 1.000 millones más.

Contra las quitas

La Junta de Andalucía está claramente en contra de cualquier tipo de condonación de deuda. Ni a Cataluña ni a nadie. El motivo es simple: ¿Por qué premiar a las comunidades que no han sido disciplinadas perdonándolas deuda? Y es que, de este modo, las comunidades que sí han cumplido no se pueden acoger a ningún tipo de beneficio. ¿Qué se va a condonar a una comunidad sin deuda? Desde la Junta de Andalucía consideran que no tiene ningún tipo de sentido.

Así lo ha expresan desde la Junta de Andalucía, que aboga porque el Gobierno de España convoque una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en la que se aborde de forma «multilateral» con las comunidades autónomas la reforma pendiente del sistema de financiación autonómica, así como las posibles quitas o condonaciones de deuda que el Estado acuerde con las administraciones autonómicas.