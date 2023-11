Andalucía sobre las quitas de deuda: «Supone premiar al que lo hace mal e incentivar la indisciplina»

La Junta de Andalucía está claramente en contra de cualquier tipo de condonación de deuda. Ni a Cataluña ni a nadie. El motivo es simple: ¿Por qué premiar a las comunidades que no han sido disciplinadas perdonándolas deuda? Y es que, de este modo, las comunidades que sí han cumplido no se pueden acoger a ningún tipo de beneficio. ¿Qué se va a condonar a una comunidad sin deuda? Desde la Junta de Andalucía consideran que no tiene ningún tipo de sentido.

Así lo ha expresado este jueves la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España (PP-A), que ha abogado porque el Gobierno de España convoque una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en la que se aborde de forma «multilateral» con las comunidades autónomas la reforma pendiente del sistema de financiación autonómica, así como las posibles quitas o condonaciones de deuda que el Estado acuerde con las administraciones autonómicas.

Así lo ha defendido la consejera en el transcurso de un desayuno informativo en Sevilla, en el que, a la pregunta de si la Junta aceptará una condonación de deuda como la que el PSOE ha acordado con partidos independentistas para la Generalitat de Cataluña, ha comenzado respondiendo que «la mayoría de las instituciones, tanto Fedea -Fundación de Estudios de Economía Aplicada- como la Airef -Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal- han puesto de manifiesto que una condonación de deuda no es lo más adecuado, porque al final lo que está incentivando es la indisciplina fiscal».

«Estás premiando al que lo hace mal, y castigando al que hace una buena gestión, esa es la realidad», ha remachado la consejera, que además ha subrayado que el Gobierno de Juanma Moreno «heredó» en su momento «una deuda importante» del anterior ejecutivo socialista andaluz, que «desde el año 2008 al 2018 incrementó la deuda en 25.000 millones de euros», de forma que la actual administración del PP-A heredó «35.000 millones de euros» de deuda que está «tratando de contener».

Así, ha valorado que la deuda de la comunidad autónoma andaluza representa actualmente «el 20,2%» del PIB regional, lo que equivale a «tres puntos menos que la media» de las comunidades y «dos puntos menos de lo que heredamos del gobierno del PSOE», al tiempo que ha puesto de relieve que la deuda de Cataluña «está en un 33%» de su PIB, y la de la Comunidad Valenciana «en un 43%», de forma que «estamos con una deuda bastante contenida», según ha insistido antes de destacar que también la deuda por habitante de Andalucía se sitúa en 4.400 euros, por debajo de la media, que está en 6.800, según ha detallado.

Reforma de la financiación

Sobre la posible condonación o quita de deuda, la consejera ha insistido en defender que el Gobierno andaluz no la ha pedido, y que lo que reclama la Junta es «una reforma del sistema de financiación», porque como consecuencia del modelo que aún se aplica «nos están faltando mil millones de euros todos los años para estar en la media».

«Nosotros lo que queremos es que nos reformen el sistema de financiación, y que nos den los 1.000 millones de euros que nos faltan todos los años», ha enfatizado la titular andaluza de Hacienda antes de apostillar que, en relación a la posible condonación de la deuda, «no sabemos cómo va a ser, ni cuándo», y al respecto ha subrayado que «no se ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera».

A la consejera le han preguntado por una información que publica el diario ‘Cinco Días’ apoyada en cálculos de Fedea, según la cual Andalucía podría ahorrarse más dinero que Cataluña con una condonación de deuda como la que podría acordar el Gobierno, y al respecto Carolina España ha indicado que dichas estimaciones están basadas en datos de «población ajustada», de forma que la fundación calcula que a Andalucía se le podrían condonar 16.400 millones de euros de deuda -1.980 euros por habitante-, más que los 15.000 millones que se le quitarían a Cataluña.

En todo caso, la consejera ha insistido en señalar que lo que la Junta quiere, primero, «es que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y allí, de forma multilateral con todas las comunidades autónomas, y no de forma bilateral, se hable de la reforma del sistema de financiación, y si dentro» de esa reforma «se pone sobre la mesa la condonación de la deuda, habrá que estudiar y valorar qué criterios son los que se van a utilizar, si se va a realizar a todas las comunidades autónomas» o sólo a las que se han acogido al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), por ejemplo.

Además, ha reiterado la reclamación de la Junta de Andalucía de que, «mientras se reforma el sistema de financiación, que llevará un tiempo», se cree por parte del Estado «un fondo transitorio de nivelación que compense a Andalucía y a las otras tres comunidades autónomas» infrafinanciadas.

La consejera ha indicado que vinculado a dicho fondo irían 2.000 millones de euros, una cantidad que «no es excesiva para un Gobierno de España que le va a condonar 16.300 millones de euros a Cataluña, que le va a dar el 100% de la recaudación» de impuestos a la Generalitat, «que le va a traspasar los ‘Rodalíes’ con una inversión de 6.300 millones de euros», según ha añadido.

«Por lo tanto, 2.000 millones no puede suponer ningún problema para un Gobierno que está elaborando ahora los Presupuestos Generales del Estado», ha proclamado Carolina España antes de recordar, además, que la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuando era consejera del ramo en Andalucía, «pedía 4.000 millones de euros al año al Gobierno de (Mariano) Rajoy por población total».

Frente a ello, la consejera ha puesto de relieve que la Junta está hablando ahora de «población ajustada, y de 1.000 millones de euros al año», y ha concluido sentenciando que «ya es el momento de dejar de agraviar a Andalucía y de compensar» a esta comunidad autónoma.