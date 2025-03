Detenido el ex defensor del pueblo andaluz José Chamizo por agresión sexual a menores

La Policía Nacional ha detenido este miércoles al que fuera defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, por un presunto delito de agresión sexual a inmigrantes menores de edad. Chamizo asegura ser víctima de una «denuncia falsa» interpuesta por un miembro de la ONG Sevilla Acoge. Esta mañana ha comparecido ante la juez de instrucción de Sevilla, que lo ha dejado en libertad sin cargos.

Chamizo fue defensor del pueblo andaluz durante 17 años, entre 1996 y 2013. A primera hora de este miércoles ha sido citado a declarar en comisaría, donde la Policía le ha comunicado que estaba detenido. Los agentes llevan semanas recabando los testimonios de varios jóvenes inmigrantes marroquíes atendidos en la ONG Sevilla Acoge, que preside el propio Chamizo. El ex defensor del pueblo andaluz se ha acogido a su derecho a no declarar y ha sido conducido ante la juez de Instrucción n.º 5 de Sevilla. Allí, por recomendación de sus abogados, ha vuelto a acogerse a su derecho a no declarar a fin de conocer en detalle los presuntos delitos que se le atribuyen para, más adelante, solicitar una declaración voluntaria ante la juez.

La comparecencia ha durado apenas 10 minutos y la instructora ha acordado su puesta en libertad sin adoptar ninguna medida cautelar contra él, según informa Diario de Sevilla, que ha adelantado la detención.

A su salida de los juzgados, ha negado las acusaciones ante los medios y ha denunciado las «calumnias y bulos» dirigidos contra él por parte de miembros de la citada ONG, que se habrían inventado «historias de contenido erótico». Afirma no conocer a varios de los menores que aparecen en la denuncia que, según sostiene, sólo recoge «tonterías».

Chamizo (Los Barrios, 1949) ejerció como sacerdote desde 1978 hasta 1982 en la iglesia de Nuestra Señora de la Palma de Algeciras (Cádiz), parroquia donde se produjo el atentado yihadista de 2023 en el que murió el sacristán Diego Valencia. Posteriormente fue párroco en San Roque (Cádiz).

En 2013 fue sustituido como defensor del pueblo andaluz –cargo autonómico elegido por el Parlamento– por Jesús Maeztu, también ex sacerdote. Tras abandonar el cargo, fundó la ONG Voluntarios de otro mundo, dirigida a menores ex tutelados por la Junta y a indigentes en prisión. Vinculado a la izquierda, en 2015 llegó a postularse como candidato a senador por designación autonómica de Podemos, aunque durante la campaña de aquellas autonómicas asesoró al candidato de IU Antonio Maíllo. Desde 2018 preside también la ONG Sevilla Acoge, centrada en la asistencia a personas inmigrantes, y foco de la denuncia que ahora lo señala por agresión sexual.