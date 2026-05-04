Detenido en Colombia el presunto asesino del ‘cuponero de Cádiz’: 70 puñaladas para obtener la clave de su caja fuerte

La Guardia Civil ha dado por concluida la investigación del asesinato de Ambrosio, un hombre de 61 años y vendedor de cupones en la Sierra de Cádiz con pérdida total de visión. Fue torturado y apuñalado hasta en 70 ocasiones en su vivienda rural de Tavizna-Benaocaz y su principal sospechoso fue detenido en febrero en Colombia y permanece en prisión a la espera de su extradición a España. Asimismo, una segunda persona ha sido arrestada como presunta colaboradora necesaria en el crimen.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, agentes del Equipo de Homicidios de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz se desplazaron al departamento de Bolívar, en Cartagena de Indias, tras la detención en febrero del presunto autor y de una de las colaboradoras implicadas.

Las detenciones se llevaron a cabo en cumplimiento de una Orden Internacional de Detención emitida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ubrique (Cádiz), órgano competente en el caso. En la actualidad, el principal investigado permanece ingresado en el Centro Penitenciario La Picota de Bogotá (Colombia), a la espera de su extradición a territorio español. El presunto autor del asesinato de Ambrosio es el hijo de una ex pareja suya.

La víctima apareció sin vida en septiembre del 2025 en su vivienda de campo con evidentes signos de violencia. Por su parte, los investigadores comprobaron durante la inspección ocular que la vivienda había sido registrada a fondo y había sangre en distintas estancias. También encontraron una caja fuerte empotrada en una pared que no había sido abierta pero sí manipulada.

El ‘cuponero’ presentaba un total de 70 heridas por arma blanca, que, tal como determinó la investigación, en su gran mayoría habían sido infligidas con la intención de torturarle para obtener la combinación de una caja fuerte.

A partir de ahí, las investigaciones se centraron en el entorno más cercano de la víctima, en concreto en una familia de origen colombiano. Por este motivo, entre otras medidas judiciales, fue solicitada por los investigadores una comisión rogatoria internacional dirigida a las autoridades colombianas para la detención y extradición a España del principal sospechoso, así como para la entrada y registro de su domicilio.